Görevi başında kalp krizi geçiren anjiyo teknisyeni anında müdahaleyle hayatta kaldı

ABDULLAH DOĞAN - Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Kardiyoloji Servisi teknisyeni Faruk Dinçsoy, görev başında geçirdiği kalp krizi sonrası mesai arkadaşlarının hızlı müdahalesiyle hayata tutundu.

Hastanede 23 yıldır anjiyo teknisyeni olarak çalışan 54 yaşındaki Faruk Dinçsoy, sabah saatlerinde anjiyo işlemi için laboratuvarda hazırlık yaparken göğsünde ağrı hissetti.

Aynı anjiyo laboratuvarında mesai arkadaşları tarafından yapılan hızlı tetkik sonrası kalp krizi geçirdiği anlaşılan Dinçsoy, yapılan müdahaleyle rahat nefes aldı.

- Başkası için hazırlık yaparken kendisi operasyona alındı

Dinçsoy, AA muhabirine, sabah saatlerinde göğsünde yoğun ağrı hissettiğini söyledi.

Bu sırada bir hastanın anjiyo işlemlerine başlamak üzere olduğunu anlatan Dinçsoy, "Elim, ayağım boşalır gibi oldu. 'Ben yapamayacağım.' dedim. Sağ olsun doktor arkadaşlarımız hızla EKG çekti. 'Hemen anjiyo yapmamız lazım.' dediler. Kalp krizi geçiriyormuşum. Anjiyoya girdik, koldan yapıldı. Tüm damarlarda bazı problemler vardı ama sağ ve orta damarda ciddi tıkanıklık vardı, iki stent takıldı." diye konuştu.