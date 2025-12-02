Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri

        Görevi başında kalp krizi geçiren anjiyo teknisyeni anında müdahaleyle hayatta kaldı

        ABDULLAH DOĞAN - Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Kardiyoloji Servisi teknisyeni Faruk Dinçsoy, görev başında geçirdiği kalp krizi sonrası mesai arkadaşlarının hızlı müdahalesiyle hayata tutundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.12.2025 - 11:06 Güncelleme: 02.12.2025 - 11:06
        Görevi başında kalp krizi geçiren anjiyo teknisyeni anında müdahaleyle hayatta kaldı
        Hastanede 23 yıldır anjiyo teknisyeni olarak çalışan 54 yaşındaki Faruk Dinçsoy, sabah saatlerinde anjiyo işlemi için laboratuvarda hazırlık yaparken göğsünde ağrı hissetti.

        Aynı anjiyo laboratuvarında mesai arkadaşları tarafından yapılan hızlı tetkik sonrası kalp krizi geçirdiği anlaşılan Dinçsoy, yapılan müdahaleyle rahat nefes aldı.

        - Başkası için hazırlık yaparken kendisi operasyona alındı

        Dinçsoy, AA muhabirine, sabah saatlerinde göğsünde yoğun ağrı hissettiğini söyledi.

        Bu sırada bir hastanın anjiyo işlemlerine başlamak üzere olduğunu anlatan Dinçsoy, "Elim, ayağım boşalır gibi oldu. 'Ben yapamayacağım.' dedim. Sağ olsun doktor arkadaşlarımız hızla EKG çekti. 'Hemen anjiyo yapmamız lazım.' dediler. Kalp krizi geçiriyormuşum. Anjiyoya girdik, koldan yapıldı. Tüm damarlarda bazı problemler vardı ama sağ ve orta damarda ciddi tıkanıklık vardı, iki stent takıldı." diye konuştu.

        Dinçsoy, binlerce vakaya girmiş biri olarak belirtileri hemen anladığını belirterek, "23 yıldır anjiyodayım, 6-7 bin vakaya girdik. Belirtileri görünce kalp krizi geçirdiğimi anladım. Normal bir ağrı değildi. Hastanede olmak büyük şans. Anjiyo laboratuvarının içindeydik. Öncesinde herhangi bir kalp rahatsızlığım yoktu." dedi.

        - "10 dakika içinde yan laboratuvarda müdahale ettik"

        Ekibiyle operasyonu gerçekleştiren Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mustafa Çelik ise hızlı müdahalenin önemine dikkati çekti.

        İlk kez böyle bir olayla karşılaştığını vurgulayan Çelik, şunları kaydetti:

        "Faruk ağabey göğüs ağrısı yaşadığını söyledi. Bu olaylar başımıza sık geldiği için hızlı değerlendirme yaptık. Yıllardır anjiyoda çalışan Dinçsoy'un kalp krizi geçirdiğini tespit ettik. 10 dakika içinde yan laboratuvarda müdahale ettik. Anjiyo yaptık ve iki damarında ciddi daralma vardı, iki stent yerleştirdik. Daha önce bilinen bir kalp rahatsızlığı bulunmuyordu. Yoğun sigara kullanıyordu. Erken müdahale çok önemliydi. Şu an sağlık durumu gayet iyi. Bundan sonra ilaçlarını düzenli kullanacak ve sigarayı bırakacak."

