Konya'da ambulans rallisi düzenlendi

Konya'da düzenlenen ambulans rallisinde, 112 Acil Sağlık ekipleri temsili olarak yaralılara en kısa sürede müdahale edebilmek için zamana karşı yarıştı.

MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı otoparkında düzenlenen, Karaman ve Aksaray'dan gelen ekiplerin de katıldığı, günlük hayatta karşılaşılan olayların senaryolaştırıldığı rallide, plastik makyajla yaralanmalar betimlendi, ambulans ekipleri vakalara müdahale etti.

Trafik kazası geçiren otobüsteki yaralıların sağlık durumu ve hastaneye sevk sırası belirlendi. Ambulans şoförleri, dubalarla oluşturulan engellerin bulunduğu parkuru en hızlı şekilde geçmeye çalıştı.

Bir başka parkurda ise ekipler, üzerinde plastik topların yüzdürüldüğü su dolu kapları, sedyeyle engelleri aşarak hedefe ulaştırmaya çalıştı.

İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Yusuf Yavuz, gazetecilere, ambulans rallisini 1-7 Aralık Acil Sağlık Hizmetleri Haftası kapsamında düzenlediklerini söyledi.

Etkinliğin, eğitim, bilgi ve tecrübe paylaşımını amaçlayan bir tatbikat niteliği de taşıdığına dikkati çeken Yavuz, şöyle konuştu: