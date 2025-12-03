Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri

        Konya'da ambulans rallisi düzenlendi

        Konya'da düzenlenen ambulans rallisinde, 112 Acil Sağlık ekipleri temsili olarak yaralılara en kısa sürede müdahale edebilmek için zamana karşı yarıştı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.12.2025 - 14:06 Güncelleme: 03.12.2025 - 14:06
        Konya'da ambulans rallisi düzenlendi
        Konya'da düzenlenen ambulans rallisinde, 112 Acil Sağlık ekipleri temsili olarak yaralılara en kısa sürede müdahale edebilmek için zamana karşı yarıştı.

        MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı otoparkında düzenlenen, Karaman ve Aksaray'dan gelen ekiplerin de katıldığı, günlük hayatta karşılaşılan olayların senaryolaştırıldığı rallide, plastik makyajla yaralanmalar betimlendi, ambulans ekipleri vakalara müdahale etti.

        Trafik kazası geçiren otobüsteki yaralıların sağlık durumu ve hastaneye sevk sırası belirlendi. Ambulans şoförleri, dubalarla oluşturulan engellerin bulunduğu parkuru en hızlı şekilde geçmeye çalıştı.

        Bir başka parkurda ise ekipler, üzerinde plastik topların yüzdürüldüğü su dolu kapları, sedyeyle engelleri aşarak hedefe ulaştırmaya çalıştı.

        İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Yusuf Yavuz, gazetecilere, ambulans rallisini 1-7 Aralık Acil Sağlık Hizmetleri Haftası kapsamında düzenlediklerini söyledi.

        Etkinliğin, eğitim, bilgi ve tecrübe paylaşımını amaçlayan bir tatbikat niteliği de taşıdığına dikkati çeken Yavuz, şöyle konuştu:

        "Rallimiz 3 parkurdan oluştu. Birincisi, sağlık çalışanının yaralıyla ilgili nasıl bir yol izleneceğini belirlediği bir parkur. İkinci parkurumuz hasta taşıma parkuru. Vakanın bulunduğu yerden ambulansa kadar nasıl taşınacağı, ne gibi bir süreçten geçeceğiyle ilgili bir eğitim parkuru. Üçüncüsü de ambulansın olay yerine varış süresini ölçmek için yaptığımız bir parkur. Çevre illerden de arkadaşlarımız geldi. Önemli olan kazanmak değildi, bilgi paylaşımı ve eğitim."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

