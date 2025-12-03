Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri

        Seydişehir'de özel öğrenciler trafik uygulamalarına katıldı

        Özel eğitim öğrencileri, Seydişehir İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ile araç durdurarak kimlik ve plaka sorgulaması yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.12.2025 - 16:39 Güncelleme: 03.12.2025 - 16:39
        Seydişehir'de özel öğrenciler trafik uygulamalarına katıldı
        Özel eğitim öğrencileri, Seydişehir İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ile araç durdurarak kimlik ve plaka sorgulaması yaptı.

        Seydişehir Kaymakamı Mustafa Hamit Kıyıcı ve Seydişehir İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Ökkeş Keser, Seydişehir Ilıca Ticaret Meslek Lisesi Hafif Özel Eğitim Sınıfında öğrenim gören özel öğrencilerin yaşam becerilerini artırmak amacıyla ve özel günlerinde yanında olmak amacıyla trafik denetimi etkinliği gerçekleştirdi.

        Seydişehir İlçe Jandarma Komutanlığına Okul Müdürleri Murat Öztürk, Özel Eğitim Öğretmeni Harun Kazan ve Rehberlik Öğretmenleri Alpaslan Akdoğan ile gelen özel öğrenciler Hasan Fartlı, Alperen Yıldırım, Ahmet Yusuf Bozkurt, Enes Öksüz, Musab Arslan Demirel üniformalarını giyerek ilk olarak kendilerini ziyaret eden Kaymakam Mustafa Hamit Kıyıcı'yı selamladı.

        Özel öğrenciler daha sonra, Seydişehir İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik Tim Komutanı Kıdemli Başçavuş Ender Kılınç ve ekibi ile uygulama noktasına giderek, ekiplerin gözetiminde, araçları durdurarak, uygulama yaptı sürücülere iyi yolculuklar diledi.

        Uygulamada İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, öğrencilere araçların nasıl durdurulduğunu, sürücü belgelerinin hangi aşamalarda kontrol edildiğini ve trafik kurallarının neden hayati önem taşıdığını anlattı.

        İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ayrıca iletişim, güvenlik ve düzen sağlama süreçlerini de uygulamalı olarak göstererek telsiz üzerinden anons geçmelerini sağladı.

        Seydişehir İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, hafif özel öğrencilere, ekiplerin yönlendirmesiyle selam verme, protokol karşılama ve görevliyle iletişim kurma gibi görevlerde yer alarak pratik deneyim edinme fırsatı bularak unutamayacakları bir gün yaşattı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

