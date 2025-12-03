Seydişehir'de özel öğrenciler trafik uygulamalarına katıldı

Özel eğitim öğrencileri, Seydişehir İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ile araç durdurarak kimlik ve plaka sorgulaması yaptı.

Seydişehir Kaymakamı Mustafa Hamit Kıyıcı ve Seydişehir İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Ökkeş Keser, Seydişehir Ilıca Ticaret Meslek Lisesi Hafif Özel Eğitim Sınıfında öğrenim gören özel öğrencilerin yaşam becerilerini artırmak amacıyla ve özel günlerinde yanında olmak amacıyla trafik denetimi etkinliği gerçekleştirdi.

Seydişehir İlçe Jandarma Komutanlığına Okul Müdürleri Murat Öztürk, Özel Eğitim Öğretmeni Harun Kazan ve Rehberlik Öğretmenleri Alpaslan Akdoğan ile gelen özel öğrenciler Hasan Fartlı, Alperen Yıldırım, Ahmet Yusuf Bozkurt, Enes Öksüz, Musab Arslan Demirel üniformalarını giyerek ilk olarak kendilerini ziyaret eden Kaymakam Mustafa Hamit Kıyıcı'yı selamladı.

Özel öğrenciler daha sonra, Seydişehir İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik Tim Komutanı Kıdemli Başçavuş Ender Kılınç ve ekibi ile uygulama noktasına giderek, ekiplerin gözetiminde, araçları durdurarak, uygulama yaptı sürücülere iyi yolculuklar diledi.