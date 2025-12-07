Mevlana Müzesi'nde "Şebiarus" yoğunluğu yaşanıyor

Mevlana Müzesi'ni ilk kez ziyaret ettiğini aktaran Filiz, "Mevlana'nın türbesine geldik, dua ettik. Rehber eşliğinde geziyoruz. Heyecanlıyız, tüylerimiz ürperiyor." dedi.

Şebiarus dolayısıyla kente gelen ziyaretçiler, Mevlana Müzesi'nde Mevleviliğe ait eserlerle el yazması Kur'an-ı Kerim, levhalar, kandiller ve musiki aletlerini inceleme fırsatı buluyor.

Bu yıl "Huzur Vakti" temasıyla düzenlenen törenler için kente gelenler, Mevlana Müzesi'ni ziyaret etti, Hazreti Mevlana'nın sandukası önünde dua etti.

