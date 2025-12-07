Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri

        Seydişehir'de ruhsatsız silah satmak isterken yakalandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.12.2025 - 17:27 Güncelleme: 07.12.2025 - 17:27
        Seydişehir'de ruhsatsız silah satmak isterken yakalandı
        Seydişehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ruhsatsız silah satışına izin vermiyor.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ruhsatsız silah satışının önlenmesine yönelik çalışmalar yapıyor.

        Çalışmalarda ekipler, Kuğulu Tabiat Parkında bulunan gölet kenarında park halinde bulunan bir araçtakilerin tedirgin hareketlerinden şüphelendi.

        Yapılan kontrollerde araç içerisinde ambalajlı halde 4 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

        Olayla ilgili H.S.Ç. (26) gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

