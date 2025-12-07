Seydişehir'de ruhsatsız silah satmak isterken yakalandı
Seydişehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ruhsatsız silah satışına izin vermiyor.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ruhsatsız silah satışının önlenmesine yönelik çalışmalar yapıyor.
Çalışmalarda ekipler, Kuğulu Tabiat Parkında bulunan gölet kenarında park halinde bulunan bir araçtakilerin tedirgin hareketlerinden şüphelendi.
Yapılan kontrollerde araç içerisinde ambalajlı halde 4 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Olayla ilgili H.S.Ç. (26) gözaltına alındı.
