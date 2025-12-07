Seydişehir'de iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı
Konya'nın Seydişehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Sevil C. idaresindeki 42 AUF 202 plakalı otomobil, Seyitharun Veli Caddesi Adliye Kavşağında Mehmet U. yönetimindeki 07 B 1305 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada her iki araç sürücüsü ile 07 B 1305 plakalı otomobilde yolcu olarak bulunan Dilek Ö. yaralandı.
Yaralılar olay yerine çağrılan ambulanslarla Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.
