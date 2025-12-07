Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri

        Seydişehir'de iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı

        Konya'nın Seydişehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.12.2025 - 17:48 Güncelleme: 07.12.2025 - 17:48
        ABONE OL
        ABONE OL
        Seydişehir'de iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Konya'nın Seydişehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

        Sevil C. idaresindeki 42 AUF 202 plakalı otomobil, Seyitharun Veli Caddesi Adliye Kavşağında Mehmet U. yönetimindeki 07 B 1305 plakalı otomobille çarpıştı.

        Kazada her iki araç sürücüsü ile 07 B 1305 plakalı otomobilde yolcu olarak bulunan Dilek Ö. yaralandı.

        Yaralılar olay yerine çağrılan ambulanslarla Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Eski eşiyle evli olan polisi aracıyla ezdi!
        Eski eşiyle evli olan polisi aracıyla ezdi!
        Otobüs durağında havaya ateş açtı!
        Otobüs durağında havaya ateş açtı!
        Derbide kazanan Fenerbahçe!
        Derbide kazanan Fenerbahçe!
        Barrack'tan ateşkeste Türkiye'nin rolüne ilişkin açıklama
        Barrack'tan ateşkeste Türkiye'nin rolüne ilişkin açıklama
        Doktor, ameliyat yaparken kalp krizi geçirdi
        Doktor, ameliyat yaparken kalp krizi geçirdi
        Adli emanetteki soygunda 10 gözaltı!
        Adli emanetteki soygunda 10 gözaltı!
        Hamas: "İşgal biterse silah devlete devredilir"
        Hamas: "İşgal biterse silah devlete devredilir"
        İstanbul'da sağanak taşkınlara yol açtı!
        İstanbul'da sağanak taşkınlara yol açtı!
        Fenerbahçe'ye Semedo'dan kötü haber!
        Fenerbahçe'ye Semedo'dan kötü haber!
        "F.Bahçe'de şampiyonluk havası yok!"
        "F.Bahçe'de şampiyonluk havası yok!"
        Lösemili öğrenci, hastane odasında hazırlandığı LGS maratonundan zaferle çıktı
        Lösemili öğrenci, hastane odasında hazırlandığı LGS maratonundan zaferle çıktı
        İstanbul'da otoparkta dumanlar yükseldi! 14 araç yandı!
        İstanbul'da otoparkta dumanlar yükseldi! 14 araç yandı!
        Her çocuk grip aşısı olmalı mı?
        Her çocuk grip aşısı olmalı mı?
        Trump'tan kara operasyonu sinyali
        Trump'tan kara operasyonu sinyali
        Galatasaray takım otobüsüne taşlı saldırı!
        Galatasaray takım otobüsüne taşlı saldırı!
        Genç hakim cinayetinde 'Ayaklı Borsa' izi! Vücut dili dehşeti ortaya çıkardı!
        Genç hakim cinayetinde 'Ayaklı Borsa' izi! Vücut dili dehşeti ortaya çıkardı!
        İlk icraatı kumarı yasaklamak
        İlk icraatı kumarı yasaklamak
        Şimdi tatil zamanı onlarda!
        Şimdi tatil zamanı onlarda!
        "6 kez battım, 7 kez çıktım"
        "6 kez battım, 7 kez çıktım"
        Bu yılbaşında neredesiniz?
        Bu yılbaşında neredesiniz?

        Benzer Haberler

        Kar yağışını duyan Alacabel'e koştu
        Kar yağışını duyan Alacabel'e koştu
        Seydişehir'de ruhsatsız silah satmak isterken yakalandı
        Seydişehir'de ruhsatsız silah satmak isterken yakalandı
        Konyaspor, Fenerbahçe maçının hazırlıklarına başladı
        Konyaspor, Fenerbahçe maçının hazırlıklarına başladı
        Mevlana Müzesi'nde "Şebiarus" yoğunluğu yaşanıyor
        Mevlana Müzesi'nde "Şebiarus" yoğunluğu yaşanıyor
        Konyaspor, Fenerbahçe maçının hazırlıklarına başladı
        Konyaspor, Fenerbahçe maçının hazırlıklarına başladı
        Konya'da Şeb-i Arus programları başladı
        Konya'da Şeb-i Arus programları başladı