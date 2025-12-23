Konya'da denetimden kaçarken aracıyla çarptığı polisleri yaralayan sürücü tutuklandı

Yapılan ikinci ölçümde 2.47 promil alkollü olduğu belirlenen sürücü hakkında "trafik güvenliğini tehlikeye sokma", "görevli memura mukavemet" ve "kasten yaralama" suçlarından adli işlem başlatıldı.

