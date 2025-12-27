Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri

        Konya Ovası'nda "iklim dostu" tarım modeli hayata geçiriliyor

        ABDULLAH DOĞAN - Konya'da tarımda suyun daha verimli kullanılması amacıyla geliştirilen akıllı sulama projesiyle iklim değişikliğine uyumlu üretim modelleri sahada test edilecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.12.2025 - 11:10 Güncelleme: 27.12.2025 - 11:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        Konya Ovası'nda "iklim dostu" tarım modeli hayata geçiriliyor
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        ABDULLAH DOĞAN - Konya'da tarımda suyun daha verimli kullanılması amacıyla geliştirilen akıllı sulama projesiyle iklim değişikliğine uyumlu üretim modelleri sahada test edilecek.

        İklim değişikliği ve artan kuraklık tehdidine karşı tarımda suyun daha verimli kullanılmasını hedefleyen "İklim Değişikliğine Dayanıklı Akıllı Sulama Merkezi Projesi", Avrupa Birliği desteğiyle Konya'da hayata geçiriliyor.

        Avrupa Birliği Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA III) kapsamında yürütülen Avrupa Birliği–Türkiye İklim Değişikliği Hibe Programı çerçevesinde desteklenen proje için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığında imza töreni düzenlendi.

        Toplam 739 bin avro bütçeye sahip proje, Necmettin Erbakan Üniversitesi ve Karatay Belediyesi işbirliğinde yürütülecek.

        Necmettin Erbakan Üniversitesi Ereğli Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sevim Seda Yamaç'ın yürütücülüğünde uygulanacak proje kapsamında, tarımda su kaynaklarının daha etkin ve verimli kullanılmasına yönelik akıllı sulama uygulamaları ve yenilikçi dijital çözümler test edilecek.

        - Pilot alanlarda iklim dostu tarım modeli

        Proje çerçevesinde sürdürülebilir olmayan sulama ve ekim uygulamalarına alternatif oluşturmak amacıyla 5 pilot gösterim alanı kurulacak. Yarı kurak iklim koşullarına uygun olarak optimize edilen 5 Ekim modeli denenerek verimlilik, toprak sağlığı ve su kullanım etkinliği izlenecek.

        Ayrıca su ayak izi düşük, bölgesel ekonomiye katkı sağlayan ve iklim değişikliğine uyum potansiyeli yüksek 5 ürünün denemesi yapılacak. Elde edilecek verilerle hem çiftçilere yol gösterilmesi hem de tarımda iklim değişikliğine dayanıklı üretim modellerinin geliştirilmesi hedefleniyor.

        Projenin önemli ayaklarından birini Ereğli’de Akıllı Sulama Merkezi oluşturacak. Merkezde, Karatay Belediyesi iş birliğinde sahada uygulanacak akıllı sulama sistemleriyle elde edilen iyi uygulama örneklerinin ulusal ölçekte yaygınlaştırılması amaçlanıyor.

        - Projeden 10 bin çiftçinin faydalanması bekleniyor

        Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, AA muhabirine, Konya’nın kuraklık ve iklim değişikliğinden en fazla etkilenen iller arasında yer aldığını söyledi.

        Suyun korunması ve verimli kullanımının hem yerel yönetimler hem de üreticiler açısından hayati önem taşıdığına dikkati çeken Kılca, şunları kaydetti:

        "Akıllı sulama sistemleriyle ilgili 30 dekarlık alanda uygulamalı eğitim yapacağız. Çiftçilerimizi buraya getireceğiz, eğitimlerini tamamlayacağız ve onlar kendi tarlalarında bu uygulamaları geliştirecek. Akıllı sulama sistemleri de hem suyun verimliliği hem de daha az suyla daha çok ürünün üretilmesi anlamında oldukça önemli. Projeden toplamda 10 bin çiftçimiz faydalanmış olacak."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Yemekler geç geldi! POS cihazı nerede? Kanlı sipariş!
        Yemekler geç geldi! POS cihazı nerede? Kanlı sipariş!
        Sürücüler dikkat! Bolu Dağı'nda yoğun kar: 10 santime ulaştı!
        Sürücüler dikkat! Bolu Dağı'nda yoğun kar: 10 santime ulaştı!
        Öğrencilerin üzerine sürdü!
        Öğrencilerin üzerine sürdü!
        Libya heyetine Başkent'te cenaze töreni
        Libya heyetine Başkent'te cenaze töreni
        Çöp poşetinde bulunmuştu... Yasak aşk cinayetini katil anlattı!
        Çöp poşetinde bulunmuştu... Yasak aşk cinayetini katil anlattı!
        Kademeli emeklilikte merak edilen soru
        Kademeli emeklilikte merak edilen soru
        Sıcaklıklar düşüyor... 37 kent için "sarı" ve "turuncu" kar alarmı!
        Sıcaklıklar düşüyor... 37 kent için "sarı" ve "turuncu" kar alarmı!
        İkinci elde '6+6' kısıtlaması uzatıldı
        İkinci elde '6+6' kısıtlaması uzatıldı
        2025'te anne ve baba olan ünlüler
        2025'te anne ve baba olan ünlüler
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Ortaokul mezunu... Kapadokya'yı 9 dilde tanıtıyor
        Ortaokul mezunu... Kapadokya'yı 9 dilde tanıtıyor
        Brezilya basını duyurdu: Fred'e ülkesinden talip!
        Brezilya basını duyurdu: Fred'e ülkesinden talip!
        Sentetik yıldızlara geçiş
        Sentetik yıldızlara geçiş
        Beynimiz neden kötü anıları daha net hatırlar?
        Beynimiz neden kötü anıları daha net hatırlar?
        Yeni yılı evde kutlayacaklara özel
        Yeni yılı evde kutlayacaklara özel
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        2025 âşıkları
        2025 âşıkları
        4 mevkiye 4 transfer!
        4 mevkiye 4 transfer!
        SPK tarihinde böyle ceza yok
        SPK tarihinde böyle ceza yok
        Ali Koç'tan Sadettin Saran'a destek ziyareti!
        Ali Koç'tan Sadettin Saran'a destek ziyareti!

        Benzer Haberler

        Konya'da uyuşturucu trafiğine ağır darbe: 110 kişi tutuklandı
        Konya'da uyuşturucu trafiğine ağır darbe: 110 kişi tutuklandı
        Konya'da şarampole devrilen hafif ticari araçtaki 1 kişi öldü, 2 kişi yaral...
        Konya'da şarampole devrilen hafif ticari araçtaki 1 kişi öldü, 2 kişi yaral...
        Konya'da Türkiye Selçuklu Hanım Sultanlar Konferansı yapıldı
        Konya'da Türkiye Selçuklu Hanım Sultanlar Konferansı yapıldı
        Karapınar'da öğrenciler sabah namazında buluştu
        Karapınar'da öğrenciler sabah namazında buluştu
        Meslek edinen özel eğitim öğrencileri iş hayatına kazandırılıyor
        Meslek edinen özel eğitim öğrencileri iş hayatına kazandırılıyor
        Günde 30 gram lif tüketimi bağırsaklardan başlayarak metabolizmayı düzenliy...
        Günde 30 gram lif tüketimi bağırsaklardan başlayarak metabolizmayı düzenliy...