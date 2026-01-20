Konya'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı
Konya'nın Akşehir ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları istihbari çalışmalar sonucu M.A. ve E.A'nin çevre illerden Akşehir'e uyuşturucu getirerek satacağını tespit etti.
Bunun üzerine şüphelilerin bulunduğu araç, ekiplerin takibi sonucu durduruldu.
Araçta yapılan aramada 10 bin 550 uyuşturucu hap ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.A. ve E.A, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
