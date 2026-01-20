Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri Haberleri

        Konya'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı

        Konya'nın Akşehir ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.01.2026 - 12:11 Güncelleme: 20.01.2026 - 12:11
        ABONE OL
        ABONE OL
        Konya'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Konya'nın Akşehir ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.


        İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları istihbari çalışmalar sonucu M.A. ve E.A'nin çevre illerden Akşehir'e uyuşturucu getirerek satacağını tespit etti.

        Bunun üzerine şüphelilerin bulunduğu araç, ekiplerin takibi sonucu durduruldu.

        Araçta yapılan aramada 10 bin 550 uyuşturucu hap ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.A. ve E.A, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan NBA efsanesi O'Neal ile bir araya geldi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan NBA efsanesi O'Neal ile bir araya geldi
        "Terörsüz Türkiye hedefi hayatidir"
        "Terörsüz Türkiye hedefi hayatidir"
        Suriye'de uzlaşma yok
        Suriye'de uzlaşma yok
        İşte Trabzonspor - Fenerbahçe maçının tarihi!
        İşte Trabzonspor - Fenerbahçe maçının tarihi!
        Sena ile Şilan'ı 1.44 promille ölüme götürdü!
        Sena ile Şilan'ı 1.44 promille ölüme götürdü!
        Yerlikaya'dan Suriye ile ilgili provokatif paylaşım uyarısı!
        Yerlikaya'dan Suriye ile ilgili provokatif paylaşım uyarısı!
        Konut satışında çifte rekor
        Konut satışında çifte rekor
        Kan donduran plan! Kocasını gölette boğmuş!
        Kan donduran plan! Kocasını gölette boğmuş!
        "O kişiyle karşılaşmıyoruz"
        "O kişiyle karşılaşmıyoruz"
        Karne için gittikleri anaokulunun iflas ettiğini öğrendiler
        Karne için gittikleri anaokulunun iflas ettiğini öğrendiler
        Yabancıya satış dipte
        Yabancıya satış dipte
        Danimarka 100 yıl önce bu takım adaları neden ABD'ye sattı?
        Danimarka 100 yıl önce bu takım adaları neden ABD'ye sattı?
        Almanya elektrikli araçları teşvik edecek
        Almanya elektrikli araçları teşvik edecek
        G.Saray'ın konuğu Atl. Madrid!
        G.Saray'ın konuğu Atl. Madrid!
        Dünyanın en değerli markaları belli oldu
        Dünyanın en değerli markaları belli oldu
        Trump Macron'un gönderdiği mesajı paylaştı
        Trump Macron'un gönderdiği mesajı paylaştı
        1 Mayıs’ta zorunlu oluyor
        1 Mayıs’ta zorunlu oluyor
        Evde bakım yardımında neler değişti?
        Evde bakım yardımında neler değişti?
        Farklı ülkelerde toplu taşıma alışkanlıkları
        Farklı ülkelerde toplu taşıma alışkanlıkları
        2025 yılında bebeklere en çok verilen isimler belli oldu
        2025 yılında bebeklere en çok verilen isimler belli oldu

        Benzer Haberler

        Akşehir'de 10 bin 550 adet uyuşturucu hap ele geçirildi: 2 tutuklama
        Akşehir'de 10 bin 550 adet uyuşturucu hap ele geçirildi: 2 tutuklama
        Bozkır'da şiddetli fırtına ahırın çatısını uçurdu
        Bozkır'da şiddetli fırtına ahırın çatısını uçurdu
        Konya'da kumar operasyonları: 78 kişiye 905 bin lira ceza uygulandı
        Konya'da kumar operasyonları: 78 kişiye 905 bin lira ceza uygulandı
        Babasını öldüren 16 yaşındaki sanık için 24 yıla kadar hapis istemi
        Babasını öldüren 16 yaşındaki sanık için 24 yıla kadar hapis istemi
        Rahim ağzı kanseri farkındalık ayında uzmanlardan kansere karşı uyarı
        Rahim ağzı kanseri farkındalık ayında uzmanlardan kansere karşı uyarı
        Kafede silahlı kavga: 2 müşteri yaralandı
        Kafede silahlı kavga: 2 müşteri yaralandı