        Konya Haberleri

        Konya'da öğretmeni öldüren sanık hakim karşısında

        Konya'da, tartıştığı eski ev arkadaşı rehberlik öğretmenini silahla öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan sanığın yargılanmasına başlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.01.2026 - 12:27 Güncelleme: 30.01.2026 - 12:27
        Konya'da öğretmeni öldüren sanık hakim karşısında
        Konya'da, tartıştığı eski ev arkadaşı rehberlik öğretmenini silahla öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan sanığın yargılanmasına başlandı.

        Konya 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Berkehan O, maktul Muhammed Öz'ün yakınları ve taraf avukatları katıldı.

        Söz verilen Berkehan O, eşinden ayrıldıktan sonra maktulle tanıştıklarını, aynı evde kaldıklarını söyledi.

        Maktulle üç ay kaldıktan sonra aralarında anlaşmazlık olduğu için evden ayrıldığını anlatan Berkehan O, "Evden ayrıldıktan sonra otelde ve mezarlıkta kaldım. Olay günü taksiyle maktulün okuluna geldim. Paltomun içine tüfeği sakladım. Lavaboya gittim, tüfeği çıkardım. Odasını bildiğim için odaya gittim. Tek başınaydı, tüfekle vurdum." ifadelerini kullandı.

        Mahkeme heyeti sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

        Berkehan O, Fetih Mahallesi'nde Muhammed Öz'ü görev yaptığı Fetihkent İmam Hatip Ortaokulu'nda tüfekle öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanmıştı.

