        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri Haberleri

        Konya'da babasını darbettiği görüntüler sosyal medyada yer alan zanlı tutuklandı

        Konya'da babasına şiddet uyguladığı görüntüler sosyal medyada paylaşılan zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.01.2026 - 12:16 Güncelleme: 30.01.2026 - 12:16
        Konya'da babasını darbettiği görüntüler sosyal medyada yer alan zanlı tutuklandı
        Konya'da babasına şiddet uyguladığı görüntüler sosyal medyada paylaşılan zanlı tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir kişinin babasını darbettiği görüntülerin sosyal medyada yer alması üzerine çalışma başlattı.

        Polis ekipleri, Y.Ü'yü gözaltına aldı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

