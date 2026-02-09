Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri Haberleri

        Listra'daki kazıda bronz "muska" bulundu

        ABDULLAH DOĞAN - Konya'da Listra (Lystra) Antik Kenti'nde arkeolojik kazıda Selçuklu dönemine ait olduğu düşünülen bronz muska günyüzüne çıkarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.02.2026 - 11:05 Güncelleme: 09.02.2026 - 11:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        Listra'daki kazıda bronz "muska" bulundu
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        ABDULLAH DOĞAN - Konya'da Listra (Lystra) Antik Kenti'nde arkeolojik kazıda Selçuklu dönemine ait olduğu düşünülen bronz muska günyüzüne çıkarıldı.

        Kültür ve Turizm Bakanlığının izni, Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ), Konya Büyükşehir Belediyesi ile Meram Belediyesinin desteğiyle Hatunsaray ve Botsa mahalleleri sınırlarında yer alan Listra (Lystra) Antik Kenti’ndeki kazı çalışmaları sürüyor.

        Kazı başkanlığını NEÜ Öğretim Üyesi Doç. Dr. İlker Mete Mimiroğlu’nun yürüttüğü Listra Antik Kenti, Hristiyanlığın yayılmasında önemli rol oynadığına inanılan Aziz Pavlus’un ziyaret ettiği yerlerden biri olarak biliniyor.

        Listra Antik Kenti kazılarında, Selçuklu döneminde bölgede yaşayan Hristiyanlara ait olduğu değerlendirilen buluntular günyüzüne çıkarıldı.

        - "Selçuklu dönemi sırlı hokkalar, sikkeler, yine turkuaz boncuklar bulundu"

        Doç. Dr. Mimiroğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kazıların ikinci yıl projelerinin tamamlandığını söyledi.

        Geçen yıl ana kilisedeki kazıların sürdüğüne değinen Mimiroğlu, çalışmalar sonucu buranın büyük bir yapı kompleksi olduğunun anlaşıldığını dile getirdi.

        Mimiroğlu, kazılarda şapel ile geç antik döneme ait başka bir kilise yapısının ortaya çıkarıldığını vurgulayarak, şöyle konuştu:

        "Yukarı kilisede 80'e yakın mezar tespit edildi. Özellikle Selçuklu döneminde yaşayan Hristiyanlara ait olduğunu anladığımız mezarlarda, Selçuklu dönemi sırlı hokkalar, sikkeler, yine turkuaz boncuklar bulundu. Bu bakımdan dolayı gerçekten ilgi çekici. Tarihi kaynaklardan Selçuklu döneminde Hristiyan nüfusunun olduğunu biliyoruz ama arkeolojik kazıda Selçuklu dönemine tarihlenen Hristiyan mezarlarının bulunduğunu net şekilde görmüş olduk."

        - "Avusturya gümüş sikkesi bulundu"

        Kazıların yalnızca kiliseyle sınırlı olmadığını aktaran Mimiroğlu, yamaç kesiminde yürütülen çalışmalarda Osmanlı dönemine ait konut yapıları ve pitoslar tespit edildiğini, bunların içinden 17. yüzyıla ait Avusturya gümüş sikkesinin bulunduğunu bildirdi.

        Mimiroğlu, buluntuların Listra'nın Osmanlı döneminde de ticaret yolları üzerindeki önemini sürdürdüğünü gösterdiğini, kentte farklı coğrafyalardan gelen ticaret sirkülasyonunun küçük buluntularla da doğrulandığını dile getirdi.

        - Selçuklu dönemi bronz muska gün yüzüne çıkarıldı

        Kazılarda ayrıca Selçuklu dönemine ait olduğu değerlendirilen bir buluntunun dikkati çektiğini anlatan Mimiroğlu, şöyle devam etti:

        "Selçuklu dönemine ait olduğunu düşündüğümüz konut yapısında çalışma yaptık. Selçuklu dönemine ait bir yeşil sırlı hokka bulduk. Yanında bronz muska çıktı. Selçuklu dönemine ait olduğunu düşünüyoruz. Şu anda restorasyon çalışmaları devam ediyor. İki yüzünde ters bir şekilde yazılar var. Kolye muska şeklinde. Benzerlerine Anadolu da sık rastlanmasa da Orta Asya'da var. Özellikle askerler ve yolcular takıldığı biliniyor. Restorasyon sonrası yazıların okunmasıyla beraber daha net yorum yapabileceğiz. Bronzdan yapılan üçgen şeklinde iki yüzün de iki sıra yazı bulunan bir kolye ucu, tılsım."

        - Listra'ya on binlerce ziyaretçinin gelmesi bekleniyor

        Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş da bölgenin tarihi zenginliğine dikkati çekerek, "Kazının ikinci yılı tamamlanmadan ve tanıtımı yapılmadan binlerce ziyaretçi geliyor. Listra, herkesin içinde olmak istediği bir çalışma. Biz de burada olmaktan mutluyuz. Özel kuruluşlarda burada olmak istiyor. Sponsorların da ilgisi oluyor. Yakın zamanda on binlerce turistin gelmesini sağlayacağız." ifadesini kullandı.






        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Türkiye'nin nüfusu açıklandı
        Türkiye'nin nüfusu açıklandı
        Esenyurt'tan bir ilk
        Esenyurt'tan bir ilk
        Aşağılayıcı paylaşım yapan diyetisyen tutuklandı!
        Aşağılayıcı paylaşım yapan diyetisyen tutuklandı!
        Elektrikli araçlar pahalıya patladı
        Elektrikli araçlar pahalıya patladı
        İşte Tedesco'nun Gençlerbirliği 11'i!
        İşte Tedesco'nun Gençlerbirliği 11'i!
        Chomsky'nin eşi özür diledi
        Chomsky'nin eşi özür diledi
        Çayın lezzetini artıracak demleme rehberi
        Çayın lezzetini artıracak demleme rehberi
        Arkadaşının davetine gitti... Yemek kanlı bitti!
        Arkadaşının davetine gitti... Yemek kanlı bitti!
        En sevdiğiniz yemek belki de bu listede!
        En sevdiğiniz yemek belki de bu listede!
        Trafik magandası 2 kişiyi öldürdü: Pişman değilim, gurur duyuyorum
        Trafik magandası 2 kişiyi öldürdü: Pişman değilim, gurur duyuyorum
        İşte 9 - 15 Şubat haftalık burç yorumlarınız
        İşte 9 - 15 Şubat haftalık burç yorumlarınız
        Mesut öğretmen ağlattı... Halı sahada ölüm!
        Mesut öğretmen ağlattı... Halı sahada ölüm!
        Yıldızlar geldi, cari açık büyüdü
        Yıldızlar geldi, cari açık büyüdü
        İki kadını ölüme terk eden şüpheli aranıyor!
        İki kadını ölüme terk eden şüpheli aranıyor!
        Trump'tan Super Bowl'un devre arası şovuna sert tepki
        Trump'tan Super Bowl'un devre arası şovuna sert tepki
        BAĞ-KUR’lunun primi asgariden
        BAĞ-KUR’lunun primi asgariden
        TIR'ın altında kaldı, kazayı hafif sıyrıklarla atlattı!
        TIR'ın altında kaldı, kazayı hafif sıyrıklarla atlattı!
        O an kameraya yansıdı! Silahlı saldırıya sandalyeli kalkan!
        O an kameraya yansıdı! Silahlı saldırıya sandalyeli kalkan!
        Bir dönem kapandı
        Bir dönem kapandı
        Starmer krizde: En yakın danışmanı istifa etti!
        Starmer krizde: En yakın danışmanı istifa etti!

        Benzer Haberler

        Karapınar'da eriyen kar suları derelere canlandırdı
        Karapınar'da eriyen kar suları derelere canlandırdı
        Ayı, tarihi 'hanay'lara girip balları yedi; arıcılar yardım istedi
        Ayı, tarihi 'hanay'lara girip balları yedi; arıcılar yardım istedi
        Konya'da trafik kazaları: 7 yaralı
        Konya'da trafik kazaları: 7 yaralı
        Konyaspor-Göztepe maçının ardından
        Konyaspor-Göztepe maçının ardından
        İlhan Palut: "Bir takım kazansaydı bu Konyaspor olabilirdi"
        İlhan Palut: "Bir takım kazansaydı bu Konyaspor olabilirdi"
        TÜMOSAN Konyaspor- Göztepe maçının ardından
        TÜMOSAN Konyaspor- Göztepe maçının ardından