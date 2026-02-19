Canlı
        Konya Haberleri

        Konya'da "Küp Uydu" projesinin imzaları atıldı

        Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, uzaya uydu gönderen ilk belediye olma hedefiyle Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) ile "Küp Uydu" projesini hayata geçireceklerini duyurdu.

        Giriş: 19.02.2026 - 12:39 Güncelleme: 19.02.2026 - 12:39
        Konya'da "Küp Uydu" projesinin imzaları atıldı
        Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, uzaya uydu gönderen ilk belediye olma hedefiyle Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) ile "Küp Uydu" projesini hayata geçireceklerini duyurdu.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Taş Bina'da Altay ile NEÜ Rektörü Prof. Dr. Cem Zorlu tarafından "Küp Uydu" projesinin imzaları atıldı.

        Altay, burada yaptığı açıklamada, belediyecilik tarihi açısından önemli bir başlangıç yaptıklarını, üniversiteyle yapacakları uydudan, imardan trafiğe, kuraklıktan su kaynaklarının korunmasına ve moloz atıklarının denetimine kadar birçok alanda faydalanabileceklerini ifade etti.

        Diğer şehirlerde temel belediyecilik hizmetleriyle uğraşıldığı bir dönemde Konya Büyükşehir Belediyesi olarak uydu yapmayı, fırlatmayı ve bu teknolojiyi kullanmayı konuştuklarını belirten Altay, "İnşallah bu imzalar diğer şehirlerimize, diğer üniversitelerimize de örnek olur, üniversitemizde yetişen öğrencilerimiz Türkiye'nin uzay yolculuğunda çok önemli işler yaparlar. Biz de onların geliştirdiği bu uydu sayesinde şehrimizi çok daha akıllı hale getirecek, şehirde belediyecilik uygulamalarımızı çok daha ekonomik, hızlı ve verilerin kontrolünün bizde olduğu bir sürece başlamış olacağız." ifadelerini kullandı.

        - "Konya, Türkiye tarihine önemli bir not düşmüş olacak"

        Proje için heyecanlı olduğunu vurgulayan Altay, "Kendi uydusunu yapan ilk belediye olarak Türkiye'de tarihe not düşecek bir işi birlikte yapıyoruz. Konya Büyükşehir Belediyesi olarak kurumlar arası işbirliğine çok önem veriyoruz. Bu konudaki en önemli partnerlerimizden birisi de Necmettin Erbakan Üniversitemiz. Birlikte birçok alanda çalışıyoruz. İnşallah bu başlangıçta yine teknoloji ve uzay alanında hayırlı bir başlangıç olacak." değerlendirmesini yaptı.

        NEÜ Uzay ve Havacılık Bilimleri Fakültesi ile birlikte bir uydu inşa etmek için yolculuğa çıktıklarına değinen Altay, şunları kaydetti:

        "İnşallah 3 yıllık bir süre zarfında öncelikle üniversitemizin bu yeterliliği kazanması için gerekli altyapı tesislerini inşa edeceğiz. Öğrencilerimiz bunun tasarımından yapılmasına kadar süreçte yeni yeterlilikler kazanmış olacak. İnşallah imkanlar dahilinde bu uyduyu da fırlatarak belediyecilik hizmetlerini planlı şekilde devam ettirmeyi arzu ediyoruz. İnşallah imkanlar el verir bu uyduyu fırlatmayı başarabilirsek Konya, Türkiye tarihine önemli bir not düşmüş olacak."

        NEÜ Rektörü Prof. Dr. Cem Zorlu da projenin Türkiye'deki belediyelere ve belki de dünyadaki birçok belediyeye örnek olacağına inandığını vurguladı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

