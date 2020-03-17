Ablasının borcu yüzünden yeğenini öldürüp, arkadaşını yaraladı (2)

AVM ve lokantalar hariç tüm mekanlar kapatılıyor!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



AĞABEY VE KARDEŞİ TUTUKLANDI

Konya'da Hüseyin Özcan (32) ablası K.Ö.'nün 5 bin liralık borcu nedeniyle çıkan tartışmada yeğeni Tunahan Özcan'ı (19) bıçaklayarak öldürürken, yeğeninin arkadaşı Ömer Uğur´u (19) ağır yaraladı. Ambulansla hastaneye kaldırılan Uğur, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Gözaltına alınan Hüseyin Özcan (32) ve olaya karıştığı tespit edilen ağabeyi Adem Özcan (39) çıkarıldıkları mahkemece 'kasten adam öldürme' suçundan tutuklandı. DHA-Güvenlik Türkiye-Konya Tolga YANIK

2020-03-17 19:46:00



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.