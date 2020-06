Bakan Kurum: “Güçlü şehirlere her zamankinden daha fazla ihtiyacımız var” “23 millet bahçemizi milletimizin hizmetine sunduk” “1 milyonuncu konutun anahtarını sahibine teslim edeceğiz”

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, daha güçlü bir Türkiye için çok daha güçlü şehirlere her zamankinden daha fazla ihtiyaç olduğunu söyledi.

Konya’ya gelen Bakan Murat Kurum, Selçuklu Kongre Merkezinde düzenlenen "2023’e Doğru Güçlü Şehirler Güçlü Türkiye" programında bakanlığının Konya projelerini tanıttı. Bakan Murat Kurum, Türkiye’nin son 18 yılda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde eğitimden sağlığa, ticaretten sanata, ekonomiden ulaşıma, çevre ve şehircilik gibi pek çok alana dair tarihi adımlar atığını söyledi. Kurum, devrim niteliğinde projeler ortaya koyulduğunu ve Türkiye’nin bu çalışmalarla, 18 yıl öncesinden çok daha güçlü bir ülke olduğunu ifade etti.



“Güçlü şehirlere her zamankinden daha fazla ihtiyacımız var”

Daha güçlü bir Türkiye için çok daha güçlü şehirlere her zamankinden daha fazla ihtiyaç olduğunu ifade eden Bakan Murat Kurum, “Tüm gayretlerimiz de şehirlerimizi çok daha güçlü kılmak, 2023’e, 2053’e, 2071’e hazırlamaktır. İşte bu yüzden, ’Güçlü Şehirler, Güçlü Türkiye’ diyoruz. 31 Mart Seçimlerinin üzerinden 1 yıl geçti. Cumhur ittifakı Konya’da yüzde 70,5 gibi rekor bir oy oranıyla, Büyükşehir Belediyesini ve 28 ilçeyi kazanarak, adeta tarih yazdı. Konya, alınan bu oy oranıyla AK Parti’nin kalesi olduğunu bir kez daha gösterdi. 31 Mart Seçimleri münasebetiyle Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, 11 maddelik manifestoyla şehircilikte yeni bir dönemin başladığını ilan ettiler. Manifesto doğrultusunda bugüne kadar; Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin ruhuna da uygun olarak 70’ten fazla ilimizi ziyaret ettik" dedi.

Valiler, belediye başkanları ve milletvekilleri ile şehirlerin geleceğini istişare ederek önemli kararlar aldıklarını belirten Bakan Kurum, “Aldığımız kararları sahada hızlı bir şekilde uygulamaya başladık. İşte aynı hedeflerle, aynı kararlılıkla bugün Konya’dayız. Konyamız; kadim medeniyetimizin bin yıllık birikimini omuzlarında taşıyor. Her şeyden evvel Konya’nın meydanlarına, sokaklarına, tarihi dokusuna ve özellikle yeşiline sadık kalmak; insani ve tarihi bir vazifedir. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olarak Konya’nın yeşiline sadakatten hareketle; Selçuklu’dan Osmanlı’ya, Osmanlı’dan Cumhuriyete şehircilik kültürümüzün en kıymetli parçası olan millet bahçelerini yeniden ihya ediyoruz. 2023 yılına kadar 81 ilde 81 milyon metrekarelik alana yapacağımız millet bahçelerimizi halkımızın hizmetine sunuyoruz” diye konuştu.



“23 millet bahçemizi milletimizin hizmetine sunduk”

Şu ana kadar Cumhurbaşkanının iştirakleriyle iki ayrı açılış töreniyle tam 23 Millet Bahçesini milletin hizmetine sunduklarını ifade eden Kurum, "200’den fazla projemizde çalışmalarımız devam ediyor. Konya’da Sultan Alaaddin ve Ulu Hakan Abdulhamid Han’la başlayan millet bahçesi geleneğimizi 11 yeni millet bahçesiyle yine Konyamızda sürdürüyoruz. Meram’da 900 bin metrekarelik alanı kapsayan Millet Bahçesi’nin açılışını 2018’de Cumhurbaşkanımızın katılımlarıyla gerçekleştirdik” şeklinde konuştu.



“Eski stadın yerine Meram 2. Etap Millet Bahçesini yapıyoruz"

Konya’daki eski stadın yerine 108 bin metrekarelik alanda Meram 2. Etap Millet Bahçesini yaptıklarını aktaran Bakan Kurum, millet bahçesinde havuz, tematik bahçeler ve piknik alanlarının yer alacağını belirtti. Aynı alanda; bin metrekarelik millet kıraathanesi, 2 bin metre bisiklet yolu, 4 bin 500 metre yürüyüş yolu yapacaklarını ifade eden Bakan Kurum, “Bu millet bahçesi içinde inşallah Konya’nın tarihi kimliğine yakışır bir camiyi şehrimize kazandıracağız. İlaveten; Beyşehir, Ereğli, Karapınar, Sarayönü, Seydişehir, Yalıhüyük, Çumra, Kadınhanı ve Tuzlukçu’da Millet Bahçeleri projelerimiz devam ediyor. Tüm millet bahçelerini tamamladığımızda Konyamıza 2 milyon metrekareden daha fazla yeşil alan kazandırmış olacağız” ifadelerini kullandı.



“Konya’daki bisiklet yolunu 2,5 katına yani 786 kilometreye çıkarıyoruz”

Millet bahçelerinin aynı zamanda; 22 ilde başlatılan Ekolojik Koridorlar için birer köprü vazifesi gördüğünü kaydeden Kurum, şunları söyledi:

“Konya’da da Ekolojik Koridorumuz içerisinde; Tuz Gölü, Beyşehir Gölü, Meke Gölü, Acı Göl, Karapınar Potansiyel Jeopark Alanı ile Ihlara Vadisi, Kapadokya Bölgesi bulunuyor. Tabii olarak; ekolojik koridorlarımızın en önemli ulaşım ağı; bisiklet ve yeşil yürüyüş yollarımız olacak. Ülke genelinde 4 bin kilometre bisiklet yolu yapma projemiz var. Konya’nın da içerisinde olduğu bin 700 kilometrelik bisiklet yolu yapımını başlattık. Konya’da halihazırda 320 kilometre olan mevcut bisiklet yolu ağını Büyükşehir Belediyemizle birlikte 2,5 katına yani 786 kilometreye çıkarıyoruz."



“1 milyonuncu konutun anahtarını sahibine teslim edeceğiz”

Çevre ve doğa yatırımının yanında ev sahibi olmayan tek bir vatandaşı bırakmama hedefiyle yola çıktıklarını anlatan Bakan Kurum, sosyal konut çalışmalarının da olanca hızıyla devam ettiğini aktardı. TOKİ’yle Türkiye’nin her noktasında sosyal donatılarıyla beraber, 1 milyon bağımsız bölüm ürettiklerini söyleyen Bakan Kurum, “Bugün TOKİ’nin ürettiği konut sayısı 900 bini geçmiş durumda. 50 bin ve 100 bin sosyal konut projelerimizle beraber çok yakında 1 milyonuncu konutun anahtarını sahibine teslim edeceğiz. Konyamızda bugün itibariyle; 710 milyon lira değerindeki 5 bin 182 konutluk projemiz devam ediyor. Sarayönü Ladik’te, Ereğli’de, Kadınhanı’nda, Meram’da yüzlerce konut ürettik. Şimdi de; Sarayönü Kurşunlu’da, Taşkent’te, Ahırlı’da, Yalıhüyük’te projelerimiz devam ediyor, konutlarımızın bir bölümünü de önümüzdeki günlerde teslim edeceğiz” dedi.



“Konya’da 4 bin 53 yeni konut inşa edeceğiz”

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatlarıyla başlatılan 50 bin sosyal konut projesi kapsamında müjdeleri olduğunu söyleyen Bakan Kurum şöyle devam etti:

“Selçuklu Ardıçlı’da bin 57, Karapınar’da 317, Beyşehir’de 405, Akören’de 219, Hüyük’te 157, Hadim’de 147 ve Yunak’ta 94 adet olmak üzere 7 projede toplam 2 bin 396 adet konut projesi başlatmıştık. İnşaatlarımızı büyük oranda 2021 yılında tamamlayacağımızın müjdesini buradan veriyorum. Yine, Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla başlattığımız 100 bin sosyal konut projemiz kapsamında, Konyamızda 4 bin 53 yeni konut inşa edeceğiz. Selçuklu’da bin 787, Meram’da 657, Beyşehir’de 457, Altınekin’de 204, Ereğli’de 300, Halkapınar’da 150, Tuzlukçu’da 126, Cihanbeyli 200 ve Emirgazi’de 172 olmak üzere 9 ilçede 11 proje gerçekleştiriyoruz. Konyamızda yapacağımız yeni yuvalarımız Konyalı hemşehrilerimiz için hayırlı uğurlu olsun.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bedeli ne olursa olsun diyerek 2012 yılında başlattığı kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında bugüne kadar 1 milyon 348 bin konutun dönüşümünü sağladıklarını aktaran Kurum, her yıl 300 bin olmak üzere 5 yılda 1 milyon 500 bin konutu dönüştürerek depremlere hazırlamak için canla başla çalıştıklarının altını çizdi.



“Kentsel dönüşümü gerçekleştirirken aynı zamanda tarihimize sahip çıkıyoruz”

Kentsel dönüşümü gerçekleştirirken aynı zamanda tarihe sahip çıktıklarını söyleyen Bakan Kurum, 81 ilimizde tarihi kent merkezlerimizi gün yüzüne çıkartıyoruz. Mevlana Hazretlerinin Türbesinin etrafındaki o kirli görüntüyü kaldırıyoruz. Konya’ya yakışır, Konya’nın tarihine yakışır, dünyadaki sayılı meydanlar içerisinde yer alacak büyük bir kent meydanını Konyamıza, ülkemize ve dünyaya kazandırıyoruz. Bu anlamda; Mevlana Çarşısı, Altın Çarşı Dönüşüm projesinin çalışmalarına başladık. Başlattığımız bu projeyle Kapu Camisi Aziziye Sultan Selim tarihi aksını ihya ediyoruz. Proje ile Mevlana Çarşısı etabında 133, Altın Çarşı etabında 362 olmak üzere toplamda 495 iş yerimizi esnafımıza kazandırıyoruz” ifadelerine yer verdi.

Bakan Murat Kurum ayrıca, sokak sağlıklaştırma projesiyle Konya’nın tarihi ve yerel dokusuna yakışmayan çirkin görüntülere de son verecekleri anlattı. Alaeddin Bulvarı’nda yürütülen projeyle ilk etapta 52 binanın cephelerini yenileyeceklerini kaydeden Kurum, şöyle konuştu: “Sahibata Şükran Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesi için çalışmalarımıza başladık. Şimdi buradan ilk kez açıklıyorum. 116 adet dükkan ve 182 adet iş yeri inşaatının ihalesini önümüzdeki pazartesi yapıyoruz. Hızlıca da temellerimizi atıyoruz. Bakanlık olarak, şehir merkezlerine sıkışmış sanayi alanlarını şehir dışına çıkarıyoruz. Birçok ilimizde başlattığımız yeni sanayi alanı çalışmalarımızı tüm Türkiye’de hayata geçiriyoruz. Yıllar boyunca şehrin içinde kalmış, vatandaşlarımızı rahatsız eden, esnafımızın rahat bir şekilde çalışamadığı, eski sanayi ve Karatay sanayi sitesini, çok daha modern ve geniş bir alana taşıyoruz. Karatay Fevzi Çakmak Mahallesi Yeni Motorlu Küçük Sanayi Sitemizde tam 2 bin 653 sanayi birimi, 103 ticari alan yapıyoruz. Hakikaten oteliyle, restoranıyla, eğitim, sosyal ve kültürel alanlarıyla son derece güzel bir sanayi sitesi olacak. İnşallah çok yakında ilk harcımızı döküyor, temelimizi atıyoruz. Konyamız için, esnafımız için hayırlı uğurlu olsun.”



"Konya demek, dünya mazlumlarının hamisi, liderimiz Recep Tayyip Erdoğan’a vefa demektir”

"Cumhurbaşkanımızla, bakanlarımızla, milletvekillerimizle, Büyükşehir Belediye Başkanımızla, tüm belediyelerimizle, milletimizle el birliğiyle, omuz omuza Konya’mızı ve tüm şehirlerimizi geleceğe taşıyacağız" diyen Bakan Kurum, sadece inşa etmeyip yaşlısıyla, kadınıyla, çocuğuyla, engelli vatandaşlarıyla insan merkezli, yaşayan ve yaşatan şehirler inşa edeceklerini anlattı. Komşusunun halini bilen, birbirinin derdiyle dertlenen bir şehir ruhunu yeniden tesis edeceklerini söyleyen Kurum, "Bu hedefe giden yolda yılmayacağız, yorulmayacağız, usanmayacağız ve insanlığa mal olan eser şehirleri, marka şehirleri büyük milletimize armağan edeceğiz. İnşallah başladığımız, başlayacağımız tüm projeleri tamamlayacağız. Tüm bu projelerimizin hayata geçirilmesini Cumhurbaşkanımızın Konya’ya verdiği özel ilgisine borçlu olduğumuzu ifade etmek isterim. Hakikaten Konyamızın tüm yatırımlarını yakından takip ediyor. Zaten Konya demek, dünya mazlumlarının hamisi, liderimiz Recep Tayyip Erdoğan’a vefa demektir. Davamıza sadakat demektir" ifadelerini kullandı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Leyla Şahin Usta da, Konya için önemli bir gün olduğunu kaydederek, "Konya için yatırımların hız kesmeden devam ettiği ve ne aşamada olduğunu birebir takip ettiğimiz artık proje aşamasından gerçek hayata ilk adımların atılacağı heyecanlı bir gündeyiz. Biz Bakanımızın Konya için verdiği emeği, çabayı çok iyi biliyoruz ve çok takdir ediyoruz. Allah kendisine güç kuvvet versin" dedi.

AK Parti İl Başkanı Hasan Angı ise AK Parti’nin 2002’den bu yana Konya’nın 100 yıllık hayallerini gerçekleştirmeye devam edeceğini söyledi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay da, Çatalhöyük’ten beri 10 bin yıldır şehircilik kültürünün var olduğu Konya’nın 2004 sonrası AK Parti belediyeciliğinin en iyi yapıldığı şehirlerin başında geldiğini söyledi. Konya’da çıtanın yükseldiğini anlatan Başkan Altay, "Durmamız, duraklamamız, geriye dönmemiz mümkün değil. Bizler hep birlikte oluşan beklentilere cevap verecek, vaatlerimizi bir bir gerçekleştirecek ve Allah’ın izniyle dünya belediyecilik standartlarının üzerine çıkacağız. Konya’ya da bu yakışır. Tüm dünya ile birlikte ülkemizi ve şehrimizi de etkisi altına alan yeni tip korona virüs salgını ile mücadele konusunda da gördük ki; Konyamız başta sosyal yardımlaşma olmak üzere bu sıkıntılı süreçte insanımıza en büyük desteği veren şehirlerin başında geldi. Merkezi hükümetle koordinasyonu en iyi yürüten şehir oldu ve yaptığımız çalışmalar Türkiye’ye model oldu. Konyamız, Cumhurbaşkanımızın verdiği hedefler doğrultusunda dünyanın konuştuğu bir ‘marka şehir’ olma yolunda hızla ilerliyor. Türkiye, belediyeciliği Cumhurbaşkanımızdan öğrendi. Cumhurbaşkanımızın AK Parti belediyelerine kazandırdığı vizyon ülkemize çağ atlattı. AK Parti, fiziki belediyecilikte de sosyal belediyecilikte de destanlar yazdı. Şimdi, şehrimizi mamur ederken Cumhurbaşkanımızın gösterdiği hedeflerle gönüllere girmek için çalışıyoruz" diye konuştu.

Konya Valisi Vahdettin Özkan da, dün göreve başladığını, heyecan verici bir günde olduğunu anlatarak, "Konyalı hemşehrilerimizle tanışmak hem de sizlere hizmet sunumu müşahede ederek bundan manevi bir zevk almak hem de esasen Anadolu’nun dört bir yanından olduğu gibi Konya’mızda da çok güzel hizmetleri ifa eden Bakanımızın teşrifi üst üste geldi. Bu yönüyle kendimi çok mesut ve bahtiyar hissediyorum" diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.