870 yıllık anıt çınar ağaçları yazı tahtasına döndü

Tolga YANIKAtilla ATMACAHasan DÖNMEZ/HALKAPINAR (Konya), (DHA)KONYA'nın Halkapınar ilçesinde sit alanı ilan edilip, koruma altında olan her ikisi de yaklaşık 870 yıllık olan anıt çınar ağaçları, üzerine isim ve aşk sözleri yazılarak yazı tahtasına çevrildi. Ağaçların 19941999 yılı arasında tescillendiğini belirten Halkapınar eski Belediye Başkanı Fahri Vardar, ''Ağaçların takibi olmayınca üzerine yazı da yazıyorlar, yanında mangal da yakıyorlar. Bu anıt ağaçların turizme kazandırılması gerekiyor'' dedi.

İlçeye bağlı Karayusuflu Mahallesi´ndeki piknik alanında bulunan iki çınar ağacı, mahallede 19941999 yılları arasında muhtarlık yapan Halkapınar'ın bir dönem önceki belediye başkanı Fahri Vardar'ın girişimleri sonucu incelendi. Yapılan incelemelerde ağaçların o dönem yaklaşık 850 yıllık olduğu tespit edildi. Bunun üzerine ağaçların bulunduğu bölge sit alanı ilan edilerek ağaçlar koruma altına alındı. Şu an yaklaşık 870 yıllık olan anıt ağaçların gövdesine ve dallarına bölgeye gelen vatandaşlar tarafından isim ve aşk sözleri yazıldığı görüldü. Anıt ağaçların tarihini anlatan Fahri Vardar şunları söyledi:

"1994-1999 yılları arasında o mahallenin muhtarıydım. Ağaçların kaç yıllık olduğunun tespit edilebilmesi için müracaat etmiştik. Ondan sonra bölgeye gelen yetkililer ağaçlarda inceleme yaptı. Şu an da ağaçların birinin yaşı 868 diğerinin ise 870 yıllık olduğu biliniyor. Daha sonra orası anıt ağacı olarak kayıtlara geçerek sit alanı olup, koruma altına alındı. Ağaçların üzerindeki yazılar koruma altına alınmadan önce de yazılmıştı, şimdi de yazılan oldu. Takibi olmayınca üzerine yazı da yazıyorlar, yanında mangal da yakıyorlar. Ben de bir keresinde orada ateş yakan bir kişiyi bu ağacın anıt ağaç olduğunu, ateşi biraz daha ileride yakması gerektiği yönünde uyarmıştım. Belediye başkanlığım döneminde o ağaçların Türkiye'de ve dünyada tanıtımı için posta pullarının üzerine resimlerini bastırmıştım. O şekilde tanıtımı yapmaya çalıştım. Bir gelen bir daha gelsin istedim. Ya da bir başkasına söyleyip o kişinin de buraya gelmesini düşündük. Bu anıt ağaçların turizme kazandırılması gerekiyor" diye konuştu. DHA-Genel Türkiye-Konya Tolga YANIK-Atilla ATMACA-Hasan DÖNMEZ

2020-07-28 08:28:13



