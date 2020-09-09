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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Kavuş bağbozumu yaptı, pekmez kaynattı

İHA

Başkan Kavuş bağbozumu yaptı, pekmez kaynattı

Kadın girişim üretim ve işletme kooperatifi Bacıyanı Meram’da pekmez kazanları kuruldu.
Dutlu Millet Bahçesi Koruluğu’nda gerçekleştirilen bağ bozumu sonrasında toplanan üzümlerle Konya’nın etkin kadın dayanışma kooperatiflerinden biri olan Bacıyanı Meram’da pekmez kazanları kuruldu. Bağ bozumu ve sonrasında gerçekleştirilen pekmez yapımına Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş da katıldı. Kadınlarla birlikte üzüm toplayan Başkan Kavuş, sonrasında kazanların başına geçerek eline aldığı kevgirle pekmez kaynattı.

“En doğal ürünler eşsiz bir mekanda sahiplerini bekliyor”
“Bacıyanı Meram” Kooperatifinde kadınların birbirinden değerli çalışmalar ortaya koyduğunu ifade eden Başkan Mustafa Kavuş, “Kadın girişimcilerimiz bu çatı altında hem üretime katkı sunuyor hem de aile bütçelerine katkı veriyor. Kışa hazırlık çalışmaları kapsamında tüm Anadolu kadınlarının yaptığı çalışmaları Bacıyan’daki kadınlarımız daha organize ve geleneksel bir şekilde gerçekleştiriyor. Kadınlarımızın her daim yanında olduğumuzu gösterebilmek amacıyla onların bugün gerçekleştirdikleri bağ bozumu ve pekmez yapımına bizzat katıldım. Birlikte üzüm toplayıp, kazanları yaktık, kevgirle pekmezleri köpürttük. Sadece kaynattığımız pekmezler değil kadınlarımızın burada ürettiği tüm ürünler en doğal halleriyle müşterilerini bekliyor. Meram’ın temiz havasında, yeşilin en güzel tonlarının arasında ve en güzel Konya manzaralarından biri olan Bacıyanı Meram’ın binası da en güzel Konya lezzetleri için misafilerini bekliyor” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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