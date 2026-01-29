Seydişehir'de 7. Geleneksel Sömestr Çocuk Festivali başladı

Seydişehir Belediyesi tarafından düzenlenen "7. Geleneksel Sömestr Çocuk Festivali" başladı.



Seydişehir Millet Bahçesi çok amaçlı salonunda 28 Ocak-1 Şubat'ta düzenlenen festival, Seydişehir Belediye Başkanı Hasan Ustaoğlu ve protokol üyelerinin katılımıyla düzenlenen törenle açıldı.





Çocuklara yönelik düzenlenen festivalde, eğlenceli oyunlar, eğitici atölyelerin yanı sıra sahne etkinlikleri kapsamında çocuk tiyatroları, kukla gösterileri, sihirbaz, jonglör gösterileri, maskotlarla dans, çocuk diskosu ve eğlenceli yarışmalar yer alıyor.



Çocukların yarıyıl tatillerini doyasıya eğlenerek geçirmeleri için bir etkinlik düzenlediklerini kaydeden Ustaoğlu, "Çocuklarımız, mini disko, sihirbaz, kukla gösterisi, çocuk tiyatroları, jonglör gösterileri, interaktif oyunlar, bilim tırı, uzay çadırı, vr gözlük çeşitli atölyeler, oyunlar ve sahne etkinlikleriyle hem öğreniyorlar hem de eğleniyorlar. 1 Şubat Pazar gününe kadar devam edecek olan etkinliğimize tüm çocuklarımızı bekliyoruz." dedi.

