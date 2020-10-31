Kaza yapan midibüs şoförü: “Kaza aracımın freninin boşalması sonucu yaşandı”

Konya’nın Beyşehir ilçesinde, 3 kişinin yaralanmasına yol açan trafik kazasına karışan servis midibüsünün sürücüsü İsmail Saltan, kazanın aracının freninin boşalması nedeniyle yaşandığını öne sürdü.

Kazanın ardından kaldırıldığı Beyşehir Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alınan ve acil serviste müşahede altında tutulan 30 yaşındaki sürücü İHA muhabirine yaptığı açıklamada, sağlık durumunun iyi olduğunu belirterek, 8 yıllık servis şoförü olduğunu hatırlattı. Saltan, “Eski belediye iş merkezi önündeki kavşağa geldiğimde sola dönecektim ki, aracımın freninin boşaldığını fark ettim. Sonrasında kaza yaşandı. Aracı, yeni belediye yanındaki büyük taşa çarparak durdurabildim” diye konuştu.

Saltan, kazada yaralanan otomobildeki kişilere de geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Beyşehir ilçe merkezinde, saat 07.00 sıralarında Antalya Caddesi üzerinde seyir halinde olan İsmail Saltan idaresindeki 42 GBJ 88 plakalı servis midibüsü, eski belediye iş merkezi önündeki kavşağa geldiğinde, Ali Akkanat Caddesi üzerinde seyir halinde olan Fevzi B.’nin kullandığı 37 DU 875 plakalı otomobile çarpmış, sürücüsünün durduramadığı servis aracı ardından yol kenarındaki park halinde olan araçlara çarpmış, yeni belediye önündeki bir taşa çarptıktan sonra tekerinin askıda kalmasıyla durabilmişti. Kazada servis aracının sürücüsü de dahil 3 kişi yaralanmıştı.

Öte yandan, kazada yaralandıktan sonra hastanede tedavi altına alınan otomobil sürücüsü Fevzi B. ile Murat Kök’ün de sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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