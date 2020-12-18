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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Eski Sanayi ve Karatay Sanayi ihalelerinin tarihleri belli oldu

İHA

Eski Sanayi ve Karatay Sanayi ihalelerinin tarihleri belli oldu

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Eski Sanayi ve Karatay Sanayii’nin yeni yerine taşınma süreciyle ilgili yaptığı açıklamada, Konya’nın çehresini değiştirecek projede ilk etap ihalenin 12 Ocak’ta, ikinci etap ihalenin 27 Ocak’ta, üçüncü etabın 2 Şubat’ta, dördüncü ve son etap ihalenin de 8 Şubat’ta gerçekleştirileceğini belirtti. Başkan Altay, “İnşallah 2023 yılında Eski Sanayi ve Karatay Sanayi’yi yeni yerine taşıyarak Konya’mız için yeni bir cazibe alanı oluşturacağız” dedi.
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Eski Sanayi ve Karatay Sanayii’nin yeni yerine taşınmasıyla ilgili dört etaptan oluşacak ihale sürecinin Şubat ayında tamamlanacağını söyledi. Konya’nın önemli sorunlarını çözmek için yoğun şekilde çalıştıklarını; bu çerçevede Mevlana Çarşısı’nda yıkımın zemin kata kadar tamamlandığını kaydeden Başkan Altay, Ocak ayında Altın Çarşı’daki kalan kısmı da yıkmaya başlayacaklarını ve 2021 yılının Eylül ayına kadar iki çarşıyı da yetiştirmek istediklerini vurguladı.

"Esnafımızla büyük bir mutabakat içindeyiz"
Konya’nın çok uzun süredir beklediği ve şehrin çehresini değiştirecek Eski Sanayi ve Karatay Sanayii’nin ilk etap ihalesinin 12 Ocak’ta gerçekleştirileceğini daha önce duyurduklarını anımsatan Başkan Altay, “Sanayicimiz ikinci, üçüncü ve dördüncü etap ihalelerinin tarihini merak ediyordu. Çünkü talepleri topladık ve esnafımızla büyük bir mutabakat içinde süreci yürütüyoruz. İnşallah ikinci etap 27 Ocak’ta, üçüncü etap 2 Şubat’ta ve son etap da 8 Şubat’ta ihale edilecek. Böylece Şubat ayının ortasında Eski Sanayi ve Karatay Sanayi’nin taşınacağı Yeni Motorlu Taşıtlar Sanayii ile ilgili ihale süreci tamamlanmış olacak” dedi.

"Konyamız için yeni bir cazibe alanı oluşturacağız"
Konya’nın bu önemli projesini hayata geçiren Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’a, TOKİ Başkanı Ömer Bulut’a tüm Konyalılar adına teşekkür eden Başkan Altay, “İnşallah 2023 yılında Eski Sanayi ve Karatay Sanayi’yi yeni yerine taşıyarak Konya’mız için yeni bir cazibe alanı oluşturacağız. Konya’nın yıllardır konuşulan bu meselesinin halledilmesinden büyük bir mutluluk duyuyorum. Konyalılara ve sanayicilerimize hayırlı olsun” diye konuştu.
Sanayi Bölgeleri Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında Eski Sanayi ve Karatay Sanayi’nin taşınacağı, TOKİ tarafından inşa edilecek Konya Yeni Motorlu Küçük Sanayi Sitesi ihalelerinin tamamlanmasının ardından inşaat aşamasına geçilecek.

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