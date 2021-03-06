Kırmızı kategorideki Konya'da eğlence mekanına baskın; 64 kişiye cezai işlem uygulandı



Salih BÜYÜKSAMANCI/KONYA, (DHA)- KORONAVİRÜS vaka artışında kırmızı kategoride olan Konya'da denetimlere katılan polislerin sayısını yüzde 100 artırıldı. Kentte açık olduğu belirlenen bir alkollü mekana yine baskın yapıldı. Baskında 64 kişiye sokağa çıkma kısıtlaması ve sosyal mesafe kuralını ihlalden cezai işlem uygulandı.

Koronavirüs vakalarına göre, çok yüksek riskli iller arasında kırmızı kategoride olan Konya'da, sokağa çıkma kısıtlaması saatlerinde eğlence merkezine giden 64 kişiye ceza kesildi. Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Selçuklu ilçesinde bir eğlence mekanının açık olduğu ve Kovid19 önlemlerine uyulmadığı ihbarını aldı. Harekete geçen ekipler, baskın yapılan mekandaki 64 kişiye sokağa çıkma kısıtlaması ve sosyal mesafe kuralını ihlalden cezai işlem uyguladı.

DAHA ÖNCE YİNE MÜHÜRLENMİŞ

Denetlenen iş yerinin ise daha önce mühürlendiği ancak mührün kırıldığı öğrenildi. İş yeri sorumlusu Selami Y. hakkında 'Bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranma' ve 'Mühür bozma' suçundan soruşturma başlatıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Konya Salih BÜYÜKSAMANCI

2021-03-06 18:41:14



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