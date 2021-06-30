Torku Ormanları´ndaki ağaç sayısı 21 milyona ulaştı



KONYA, (DHA)KONYA Şeker´in, ağaçlandırma projesi kentin 67 noktasında diktiği 21 milyon ağaçla devam ediyor. Kızıl geyiklerin doğal ortamında yaşadığı Torku Ormanları sayesinde tüketiciler, organik kaz eti ve balla buluşuyor.2004 yılında başlatılan ağaçlandırma çalışmaları kapsamında, kentin 97 noktasında oluşturulan Torku Ormanları´nda 21 milyon fidan toprakla buluşturuldu. Biyoçeşitliliği artırmak için birbirine zarar vermeyen türlerin doğal ortamında çoğalması amacıyla orman alanlarına sincaplar, tavuklar ve hindiler salınarak ekosistem de canlandırıldı.2 yıl önce de yeni bir adım atıldı ve ormanlara onlarca kızıl geyiklerden sonra kaz sürüleri bırakılarak, arı kovanları yerleştirildi.YAZ BOYU BUDAMA VE SULAMA ÇALIŞMASI YAPILIYORAğaçlandırma çalışmalarını hobi amaçlı yapmadıklarını söyleyen Pankobirlik Genel Başkanı Recep Konuk, "Tarımsal üretimde verim artışını sağlamak için çevre şartlarının üretici lehine değiştirilmesi gerektiğine inanıyoruz. Ağaçlandırma ile bir habitatın da oluşmasını arzuladık ve doğal hayatın bu alanlarda canlanması ile ağaçların ekolojik dengeye katkısının daha çok artacağını düşünerek ormanlık alanlarımıza doğal hayatın unsurları olan arı, sincap, değişik kuş türleri, kaz ve kızıl geyikleri ormanlarımıza saldık. Toplu orman alanları için özellikle de Konya gibi yazın kurak geçen bölgelerde en büyük risklerden biri ağaçların dip temizliğidir. Genel olarak sahanın özel olarak ağaçların diplerini yabani otlardan temizlemezseniz ağaçlar için iki önemli risk oluşur. Ağacın kök çukurunu ot kaplarsa ağaç yeterince beslenemez. İkincisi ve daha tehlikelisi sürtünme, bir cam kırığı kuruyan bu otlardan bir öbeğin kasıt olmadan da tutuşmasına sebep olabilir. O nedenle biz hem yol boyu ağaçlandırma güzergahlarımızda hem de toplu ağaçlandırma sahalarımızda projeye başladığımızdan bu yana 16 yıldır hem sulama hem budama yani yabani ot temizliğini yaz boyu yapıyoruz" dedi.300 KİŞİLİK AĞAÇLANDIRMA EKİBİ VARAğaç sayısı 21 milyona ulaşınca, yabani ot temizliğine insan gücüyle yetişilmesi imkânsız hale geldiğini ifade eden Konuk, "Bu mücadelede hızlanmanın iki yolu vardı biri plebisit kullanmak diğeri de ekolojik mücadele için bir yol bulmak, ormanlarda biyoçeşitliliği arttırarak hem orman sakinlerinin besleneceği hem de yabani ot mücadelesini yapabileceğimiz bir çözüm bulmak. O çözümü kazlarla bulduk. Biz kimyasal mücadele yerine tercihimizi kazlardan yana yani biyolojik bir mücadeleden yana kullandık. Neticede kazlar testere gibi dişleriyle Torku Ormanlarının çim biçme makinaları gibi görev ifa etmeye başladı. 300´e yakın kişiden oluşan ağaçlandırma ekiplerimiz için şimdilik binlerce başlık destek kuvvet haline geldi. Kaz sürülerinde devamlılığı da anaç kazlarımızı kuluçkaya yatırarak kendimiz sağlıyoruz ve sürünün genç kalmasını temin ediyoruz. Doğal ortamda beslenen kazlarımızdan ürettiğimiz kaz etlerini de Doğrudan marketler eliyle tüketici ile buluşturuyoruz" diye konuştu.Tozlaşmaya karşı arıların verdiği hizmete yönelik ise Recep Konuk, "Orman sahalarımızda geliştirdiğimiz bir diğer ekolojik çözüm ise tüm Konya Ovasına yönelik bir hizmettir. Bilindiği gibi bitkisel üretim ve meyvecilik açısından en önemli husus tozlaşmadır. Yani çiçekli bitkilerin meyveye durabilmesi için polenlerin çiçeklere taşınması gerekir. Bu rüzgâr yardımı ile olabileceği gibi bunun en önemli taşıyıcıları arılardır. Çiçekten çiçeğe konarken, ayaklarında, gövdelerinde taşıdıkları çiçek tozlarıyla kondukları çiçeği döllerler ve meyvenin, sebzenin üretim sürecini başlatırlar. Biz ovada tozlaşmanın daha etkin hale gelmesi ve sağlıklı şekilde doğal yollarla hızlanması, verimin artması için ormanlarımıza yüzlerce kovan arı yerleştirdik. O arılarda bizim yorulmak bilmeyen bahçıvanlarımız gibi sadece her bitki ile her ağaç ile değil, milyonlarca, milyarlarca çiçekle tek tek ilgileniyor, sabah akşam her çiçeği bizim adımıza ziyaret ediyorlar. Onların Konya Ovasının dört bir yanından topladıklarıyla biriktirdiği ballar da Doğrudan Marketlerimiz de organik bal olarak tüketici ile buluşuyor. Yani özetle, oluşturduğumuz orman alanlarında yabani ot mücadelesini kazlar, Konya Ovasının tamamında tozlaşma için bizim ormanlarımızın arıları hizmet ediyor, hem ormanlarımız doğal bekçilerince muhafaza ediliyor hem de tüketici organik kaz eti ve balla buluşuyor" ifadelerini kullandı.DHA-Genel Türkiye-Konya / Merkez DHA

2021-06-30 15:00:31



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