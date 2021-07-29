Konya’daki bu meslek lisesi, Türkiye’de parmakla gösteriliyor

Konya Organize Sanayi Bölgesi’ndeki Mehmet Tuza Pakpen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Türkiye genelinde mesleki ve teknik eğitim veren okullar arasında Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri Alanı ve Metal Teknolojileri Alanı’nda en yüksek taban puan sıralamasına göre ilk sırada, makine teknolojileri alanında ise üçüncü sırada öğrenci alan okul oldu.

Konya Sanayi Odası (KSO) Başkanı Memiş Kütükcü, Türkiye’nin 3. büyük OSB'si olan Konya Organize Sanayi Bölgesi’nde eğitim hayatına devam eden protokol okulu Mehmet Tuza Pakpen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin başarısını değerlendirdi. Başkan Kütükcü, “Bu yıl da Konya’nın en çok tercih edilen meslek lisesi olduk” dedi. Kütükcü, “Okulumuzda 120 kontenjanımızın tamamı doldu. Ayrıca en yüksek taban puan sıralamasında mesleki ve teknik eğitim uygulayan okullar arasında Türkiye genelinde endüstriyel otomasyon teknolojileri alanı ve metal teknolojileri alanında birinci, makine teknolojileri alanında üçüncü sırada yer aldık. Emeği geçen tüm öğretmenlerimize ve okulumuzun en büyük destekçisi olan sanayicilerimize teşekkür ediyor, yeni gelen öğrencilerimize de hoş geldiniz diyorum” şeklinde konuştu.



Aranan insan kaynağı yetiştiren okul

Değerlendirmesinde Mehmet Tuza Pakpen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde teorik ve uygulamalı eğitimin birlikte verildiğinin altını çizen Kütükcü, “Okulumuzda 4 atölye binamız var. Sınıflarda teorik eğitimler verilirken, bu atölyelerde teorik eğitimler uygulamaya dönüşüyor. Ayrıca fabrikalarda sağladığımız staj imkanları ile öğrencilerimizin üreten ve aranan insan kaynağı olarak yetişmesini destekliyoruz” ifadelerini kullandı.

Kütükcü, protokol okulu olan Mehmet Tuza Pakpen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde tüm öğrencilere ücretsiz öğle yemeği, ücretsiz servis imkanı ve yurt imkanı sağlandığını, belirlenen kriterler çerçevesinde burs verildiğini, ayrıca bu imkanların yanı sıra sosyal tesisler, halı saha ve kapalı spor salonu gibi alanlarda da öğrencilerin sosyal gelişimlerine destek verildiğini sözlerine ekledi.

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