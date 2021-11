'Çay soğuk' dediği için müşterisini öldüren seyyar çaycı için müebbet istemi

Salih BÜYÜKSAMANCI/ KONYA, (DHA)KONYA´da, çayın soğuk geldiği iddiasıyla çıkan tartışmada, emlakçı Emel Göçer'i (33) tabancayla öldüren seyyar çaycı Muhammet İlhan (35) hakkında savcılık tarafından iddianame hazırlandı. 'Kasten öldürme' suçundan müebbet hapis, 'tehdit' suçundan da 4 yıla kadar hapis cezası istenen İlhan'ın, ifadesinde, eli titreyince tabancanın ateş aldığını öne sürdüğü ortayı çıktı. İlhan, ifadesinde, ''Silah bulunan elimi sallayarak 'Gidin buradan' dedim. Parmağım tetikteydi ve bir an elim titredi. Bir an da tabanca ateş aldı. Panik atağım başladı. Bir şey hatırlamıyorum" dedi.

Olay, 14 Ağustos günü saat 13.30 sıralarında, Meram ilçesi KonyaAntalya yolunun 20'nci kilometresinde meydana geldi. Ankara'da emlakçılık yapan Emel Göçer, 2 arkadaşı ve 3 yeğeniyle birlikte 2 araçla Antalya'ya tatile gittiği sırada yolda durup, seyyar çaycıdan gözleme ve çay istedi. Göçer ve yanındakiler, ilk çaylarını içtikten sonra tekrar çay istedi. Göçer'in ikinci gelen çayın soğuk olduğunu belirtmesi üzerine seyyar çaycı Muhammet İlhan, iddiaya göre, "Hava sıcak bu havada sıcak çay mı içilir?" dedi. Çıkan tartışma kısa sürede kısa sürede kavgaya dönüştü. Arbede sırasında çay semaveri devrildi. İlhan 40 metre uzaklıktaki dükkanında bulunan tabancayı alıp, geri döndü ve Göçer'in başına tek el ateş etti. Yaralanan Emel Göçer, kanlar içinde yere yığıldı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekibi, ilk müdahalesi yapılan Göçer'i ambulansla Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırdı. Emel Göçer, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Gözaltına alınan Muhammet İlhan, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece 'kasten öldürme' suçundan tutuklandı.

`PARMAĞIM TETİKTEYDİ´

Olayın ardından cumhuriyet savcısının hazırladığı iddianamede, Muhammed İlhan'ın ifadesine de yer verildi. İlhan, ifadesinde, "Antalya yolunda ailece işlettiğimiz gözleme ve çay ocağı var. İş yerimize 4-5 kadın geldi. Gözleme ve semaver çay istedi. Siparişlerini götürdük ve ardından kadınlar 'Çay soğuk' dedi. Semaverin çeşmesini açıp göstermek için sıcak suya parmağımı tuttum, elim yandı. 'Su sıcak beğenmediyseniz içmeyin' dedim. Aralarından birisi bana tokat attı. Sinirlendim ve iş yerine giderek babama ait silahı aldım. Silahın ağzına mermi verip vermediğimi hatırlamıyorum. Annem beni tutmaya çalıştı ve `Bana bırak´ dedi. Annem kadınlarla konuşuyordu ve anneme bağırdılar. Silahı alıp geldiğimde kadınlara silah bulunan elimi sallayarak gidin buradan dedim. Parmağım tetikteydi ve bir an elim titredi. Bir anda tabanca ateş aldı. Panik atağım başladı, bir şey hatırlamıyorum" dedi.

OTOPSİ RAPORUNDA YAKIN MESAFE ATIŞI ÇIKTI

Cumhuriyet savcısının iddianamesinde, otopsi raporuna göre Emel Göçer´in, mermi çekirdeği yarasının bulgularından yakın mesafe atışı sonucu iç ve dış kanama nedeniyle öldüğü belirtildi.

Muhammet İlhan için savcılığın hazırladığı iddianamede 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapis, 'tehdit' suçundan 4 yıl 1 ay 21 gün hapis cezası istendi.DHA-Güvenlik Türkiye-Konya / Merkez Salih BÜYÜKSAMANCI

