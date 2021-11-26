Karatay Belediyesinden emlak vergisinde son gün uyarısı

Konya’nın merkez Karatay İlçe Belediyesi, emlak vergisi, çevre temizlik vergisi, ilan ve reklam vergisi bedellerinden ötürü borcu bulunan vatandaşların cezalı duruma düşmemeleri için 30 Kasım Salı günü mesai bitimine kadar ödemelerini yapmaları hususunda uyarıda bulundu.

Karatay Belediyesi emlak vergisi, çevre temizlik vergisi, ilan ve reklam vergisinin 2. taksit bedellerinden ötürü borcu bulunan vatandaşların cezalı duruma düşmemeleri hususunda son gün uyarısında bulundu. Vatandaşlar, 2021 yılı Emlak Vergisi, Çevre Temizlik ve İlanReklam Vergisi’nin 2’nci taksit ödemelerini 30 Kasım Salı gününe kadar yapabilecekler. Söz konusu ödemeler, belediyenin internet sitesinden de yapabilecek. Öte yandan, vatandaşların vergilerini cezalı ödememeleri için Karatay Belediyesi veznelerinin hafta sonu 08:00 ile 17:00 saatleri arasında açık olacağı bildirildi.

Karatay Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, Emlak ve Çevre Temizlik Vergisi’nin 2 taksitte ödendiği hatırlatılarak, “Vatandaşlarımız 30 Kasım 2021 Salı günü mesai bitimine kadar emlak vergisinin ikinci taksitini https://tahsilat.karatay.bel.tr/Ode/direkttahsilat.aspx adresinden belediyeye uğramadan ödeyebilecek. Bunun yanı sıra, TC kimlik numarası veya mükellef sicil numarasıyla Karatay Belediyesi hizmet binası içerisinde yer alan veznelere, nakit veya kredi kartıyla ödeme yapılabiliyor. Hafta sonu da Karatay Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü Emlak Servisi ödemeler için açık olacak. Buna göre 27 Kasım Cumartesi ve 28 Kasım Pazar günlerinde vatandaşlar, 08:00 ve 17:00 saatleri arasında ödeme yapabilecek” ifadeleri kullanıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.