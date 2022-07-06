Behzat Uygur tezgah başına geçip bıçak biledi Uygur, Akşehir’e yolunuz düşerse Nasreddin Hoca'nın türbesini ziyaret edin çağrısında bulundu

Bu yıl gerçekleştirilen 63. Uluslararası Akşehir Nasreddin Hoca Şenliği’nde temsili Nasreddin Hoca görevini üstlenen ünlü sanatçı ve tiyatrocu Behzat Uygur, Akşehir’in tarihi Arasta Çarşısında esnafları ziyaret ederek, tarihi mekanları gezdi. Uygur, gezisi sırasında rastladığı tezgahta bıçak biledi.

Sanatçı Behzat Uygur’a gezisi sırasında Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya ile Akşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü İbrahim Öncel, Nasreddin Hoca Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Dr. Öğretim Görevlisi Kadir Öztaş da eşlik etti. Gezisinde bıçak bileyen esnaftan bıçak bileme dersi de alan Uygur, başarılı bir şekilde bıçağı biledi. Gezisi sırasında yoğun ilgi gören sanatçıyla esnaf ve vatandaşlar fotoğraf çektirmek için yarışa girerken, Uygur Akşehir’deki son kalaycı ustası ile de sohbet etti. Çırak bulamamaktan dert yanan usta “Herkes masa başında para kazanmak istiyor. Şimdikilerin ver eline iyi bir telefon, altına iyi bir araba, öyle baba parası yesinler, gezsinler” dedi.

Behzat Uygur, Nasreddin Hoca Türbesi’ni de ziyaret edip, dua etti. Akşehir’de çok güzel zaman geçirdiğini belirten sanatçı Behzat Uygur “Akşehir’de temsili Nasreddin Hoca olduktan sonra hocamızın türbesini de bir kez daha ziyaret ettim ve duamızı ettik. Allah Hoca’dan razı olsun. Akşehir’e yolunuz düşerse hocamızın türbesi burada gördüğünüz gibi, mutlaka gelin ziyaret edin, bir dua edin” diye konuştu.

Sanatçı Uygur, Başkan Akkaya ile birlikte Gülmece Parkındaki stantları da ziyaret edip, dev bakır kazanın önünde fotoğraf çektirdi.

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