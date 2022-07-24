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Başkan Hasan Kılca, Emekli Konağı’nda vatandaşlarla buluştu

İHA

Konya'nın merkez Karatay İlçe Belediyesi tarafından ilçenin birçok noktasına kazandırılan Karatay Emekli Konakları, ilçedeki emeklilere kaliteli hizmet vermeye devam ediyor.

Başkan Hasan Kılca, Emekli Konağı’nda vatandaşlarla buluştu

Konya’nın merkez Karatay İlçe Belediyesi tarafından ilçenin birçok noktasına kazandırılan Karatay Emekli Konakları, ilçedeki emeklilere kaliteli hizmet vermeye devam ediyor.
Karatay Belediyesi tarafından ilçenin birçok noktasında hizmet veren Karatay Emekli Konakları; ilçede yaşayan binlerce emekliye yönelik olarak sosyal ve kültürel etkinliklerden sağlık taramalarına kadar birçok hizmeti ücretsiz bir şekilde sunmaya devam ediyor. Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca da, emeklilerin sosyalleşmelerine önemli katkı sağlayan emekli konaklarından birisi olan Karkent Emekli Konağı’nı ziyaret ederek tesisten faydalanan Karataylı emeklilerle buluştu.
Emeklileri dinleyen ve kendilerinden gelen istek ve önerileri tek tek dinleyen Başkan Hasan Kılca, belediye olarak 7’den 70’e kadar her yaş grubu ve kesimden insana hizmet vermek için çalıştıklarını söyledi. Hasan Kılca, “Karatay Belediyesi olarak tüm hizmetlerimizde hemşehrilerimizin ihtiyacı ve önceliğini hep ön planda tutuyor ve buradan hareketle ürettiğimiz projeleri bir bir hayata geçiriyoruz. Karatay Emekli Konakları da belediye olarak çok önemsediğimiz bir alanımız. Çünkü bizler için çok kıymetli olan büyüklerimiz, günlerinin çok büyük bir bölümünü buralarda geçiriyorlar. Bu zamanlarının çok daha verimli geçmesi adına gayret gösteriyor ve emekli konaklarımızda misafir ettiğimiz büyüklerimizin rahatı ve mutluluğu için ne gerekiyorsa yapmaya özen gösteriyoruz. Bir yandan emekli konaklarımızın hizmet kalitesini artırırken bir yandan da ihtiyaç duyulan bölgelere yeni emekli konakları kazandırıyoruz. Bu çerçevede de geçtiğimiz aylarda Orhangazi, Mengene ve Kalenderhane mahallelerimize üç yeni emekli kazandırmıştık. Bu konaklarımız da hemşehrilerimizden yoğun ilgi görüyor. Karatay Emekli Konaklarımızdan faydalanan vatandaşlarımız için pek çok sosyal, kültürel, sağlık ve eğitime dönük de birçok etkinlik yapıyoruz. Bizleri bugünlere ve geleceğe hazırlayan büyüklerimizin mutluluğunu gördükçe bizlerin de mutluluğu artıyor” dedi.

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