Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Konya'da teravih namazı kıldırdı

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Konya'da ramazanın ilk teravih namazını kıldırdı.

Tarihi Sultan Selim Camisi'ne gelen Erbaş, yatsı namazının ardından teravih kıldırdı, dua etti.

Daha sonra cemaate hitap eden Erbaş, ramazanın mübarek, ibadetlerin kabul olması temennisinde bulundu.

Teravih namazlarının önemli olduğunu vurgulayan Erbaş, gençlerin, çocukların beş vakit namaza ve teravihe teşvikini tavsiye etti.

Erbaş, ramazanın Kur'an-ı Kerim'in indirildiği ay olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Bize düşen görev ramazan ayında Kur'an'ı bol bol okumak, anlamaya çalışmak ve hayatımızı Kur'an'a göre tanzim etmek. Madem ki o bizim hayat rehberimiz, o zaman kendimizi ve hayatımızı mübarek ramazan ayında yeniden gözden geçirelim. Kendimizi muhasebeye tabi tutalım. Hesaba çekilmeden önce nefislerinizi hesaba çekiniz. Netice itibarıyla gideceğimiz yer ahiret. Dünya, ahiretin tarlasıdır. Dünyada ekeceğiz ki ahirette biçelim."