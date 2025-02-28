Halkapınar'da "En İyi Narkotik Polisi Anne Projesi" anlatıldı
Konya'nın Halkapınar ilçesinde "En İyi Narkotik Polisi Anne Projesi" kapsamında bilgilendirme toplantısı yapıldı.
Konya'nın Halkapınar ilçesinde "En İyi Narkotik Polisi Anne Projesi" kapsamında bilgilendirme toplantısı yapıldı.
Halkapınar Ortaokulu Konferans Salonu'nda düzenlenen toplantıda, Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Büro Amirliği ekipleri aileleri bilgilendirdi.
Görevliler, annelere farkındalık ve bilinçlendirme eğitimi verdi.
Programa Halkapınar Belediye Başkanı Mehmet Vardar, kurum amirleri ile çok sayıda kadın katıldı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.