Beyşehir'de develerle temsili Yörük göçü canlandırıldı

Konya’nın Beyşehir ilçesinde, bu yıl 12’incisi düzenlenen Geleneksel Dumanlı Yaylası Yörük Şöleni çerçevesinde Beyşehir ilçe merkezi ve Dumanlı yaylasında develerle temsili Yörük göçü canlandırıldı.

Solaklı Yörükleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği tarafından ilçe merkezinde düzenlenen kortej yürüyüşünde mehteran takımının çaldığı marşlar eşliğinde temsili Yörük göçü canlandırıldı. Eşrefoğlu Camisi'nin önünden başlayan kortej yürüyüşü, Anıt Meydanında sona erdi. Kortejin develerle tarihi Taşköprü üzerinden geçişi esnasında bir asır önceki tarih de yeniden canlandırıldı. Dumanlı Mahallesinde gerçekleştirilen Yörük şöleni ise Türkiye’nin dört bir yanından gelen Türkmen beyleri ve yörükleri buluşturdu. Mehteran takımı eşliğinde develerle temsili göçün canlandırıldığı alanda protokol konuşmalarının ardından folklör gösterileri sergilendi.

Solaklı Kültür ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Selahattin Çolpak, etkinliğe katılım gösteren, katkı ve destek sunan herkese teşekkür ederek, “Buradan siz değerli Yörük kardeşlerim ile birlikte tüm dünyaya haykırıyorum. Türkiye Cumhuriyeti aziz milletimiz bir tek Yörük kara çadırı kaldıkça baki kalacaktır. Özgürlük sevdalısı Yörük Türkmen camiası olarak kültürümüze tarihimize özlem duyduğumuz bu topraklara sahip çıkmak için yılda bir günde olsa bu şölenleri gerçekleştiriyoruz” dedi.

Konya Vali Yardımcısı Mehmet Aydın ise, “Bu yörük töreninin, bu şölenin asıl önemlisi işte o Türklük değerleridir. Bizi biz yapan bizi adam yapan budur. Biz doğduktan sonra daha önce oluşmuş bu değerleri alacağız ve bu değerleri kendimiz yaşanmışlık haline getireceğiz, yaşanmışlığımızı çocuklarımıza torunlarımıza miras bırakacağız” ifadelerine yer verdi.

Yerel sanatçıların konser programının ardından yörük beyi seçildi. Beylik takdimi ve tüfek ihalesinin ardından etkinlik son buldu.

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