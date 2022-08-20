Maden sahasında toprak kaydı, kepçe operatörü yapay gölette boğuldu

Yaşar COŞKUN/SEYDİŞEHİR (Konya), (DHA)KONYA'nın Seydişehir ilçesinde bir kömür ocağındaki yapay göletin kenarında iş makinesiyle çalışan Yalçın Yeşilyurt (54), toprak kayması sonucu suya düşüp boğuldu. Yeşilyurt´un cansız bedeni, dalgıç itfaiyeciler tarafından sudan çıkarıldı.
Olay, sabah saatlerinde Seydişehir ilçesi Irmaklı Mahallesi´ndeki Eti Alüminyum'a ait kömür ocağında meydana geldi. Kepçe operatörü Yalçın Yeşilyurt, maden sahasındaki kömür ocağında çalıştığı sırada, iş makinesinin üzerinde bulunduğu toprağın kayması sonucu yaklaşık 20 metre derinliğindeki yapay gölete düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekiplerinin dalgıçları geldi. Saatler süren arama çalışmaları sonucunda Yeşilyurt´un cansız bedenine ulaşıldı. Yeşilyurt'un cesedi otopsi için Seydişehir Devlet Hastanesi morguna götürüldü. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Konya / Seydişehir Yaşar COŞKUN
2022-08-20 18:13:35
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