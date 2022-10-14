Kazada ölen veteriner Pınar, son yolculuğuna uğurlandı



Yaşar COŞKUN/SEYDİŞEHİR,(Konya)(DHA)ANTALYA'da, kullandığı motosikletiyle yol bakım kamyonuna arkadan çarpıp yaşamını yitiren veteriner Pınar Ünlü (23), memleketi Konya'nın Seydişehir ilçesinde toprağa verildi.

Kaza, dün saat 11.00 sıralarında Batı çevre yolunda meydana geldi. Döşemealtı'ndaki evinden Konyaltı ilçesindeki iş yerine giden veteriner Pınar Ünlü yönetimindeki 07 AZR 067 plakalı motosikletiyle emniyet şeridindeki kara yollarına ait yol bakım kamyonuna arkadan çarptı. Kazada başında kaskı takılı olan Ünlü, yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde Ünlü'nün hayatını kaybettiğini belirledi. 3 yıl önce mermer fabrikasında çalışan Uğur Ünlü ile evlenen Pınar Ünlü'nün cenazesi yapılan otopsinin ardından memleketi Seydişehir ilçesine getirildi. Ünlü'nün geçen yıl annesinin vefat ettiği, babasının ise kanser tedavisi gördüğü ve 1 erkek kardeşinin olduğu öğrenildi. Ünlü'nün cenazesi Yenicami de kılınan namaz sonrası Akyol Mezarlığı'na defnedildi. (DHA)

DHA-Güvenlik Türkiye-Konya / Seydişehir Yaşar COŞKUN

2022-10-14 14:47:08



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