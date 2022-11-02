Tamire bırakılan aracın çekiciyle çalınmasına 2 tutuklama



Yaşar COŞKUN/ KONYA, (DHA)KONYA'da, tamir için bırakılan otomobili çekiciye yükleyerek çalan ve polis ekiplerince yakalanan Umut Şimşek ve Feyzullah Erbil tutuklandı.

Olay, Seydişehir ilçesindeki oto sanayi sitesinde meydana geldi. Ayşe Çetin, tamir için bıraktığı 42 FNR 81 plakalı otomobilinin park ettiği yerde olmadığını fark etti ve polise haber verdi. İhbar üzerine çalışma başlatan polis ekipleri, otomobilin çekiciye yüklenip, Konya'ya götürüldüğünü saptadı. Çekicinin sürücüsüne ulaşan polis, aracın Umut Şimşek ve Feyzullah Erbil tarafından çekiciye yüklendiğini belirledi. Şüpheliler, dün polis tarafından düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Çalıntı araç, sahibine teslim edilirken, adliyeye sevk edilen Şimşek ve Erbil ise çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Konya / Seydişehir Yaşar COŞKUN

2022-11-02 12:30:41



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.