Müslümanlar tarafından "on bir ayın sultanı" olarak kabul edilen ve oruç ibadetinin gerçekleştirildiği Ramazan ayı, 22 Mart Çarşamba'yı 23 Mart Perşembe'ye bağlayan gece itibarı ile başladı. Bu yıl 29 gün sürecek olan Ramazan ayının gelişi ile beraber Diyanet İşleri Başkanlığı da il il imsakiye takvimini paylaştı. Böylelikle, Konya ilinde oturanlar için Konya sahur vakti, iftar saati, teravih namazı saati ve imsak ezanı vakitleri belli oldu. Peki, Konya sahur vakti ve iftar saati kaçta? İşte, Diyanet'in açıkladığı Konya Ramazan İmsakiyesi 2023 ve Konya sahur saati, iftar vakitleri...

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