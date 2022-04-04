Konya 2022 Ramazan imsakiyesi Diyanet \u0130\u015fleri Ba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131 namaz\/ezan vakitleri takvimi ile uyumlu olarak Habertürk Ramazan sayfas\u0131nda yer ald\u0131. Peki, Konya iftar ve sahur saati kaç? \u0130\u015fte merak edenler için haberimizde derledi\u011fimiz Konya imsak (sahur) ve oruç açma yani iftar saatleri bilgisinin yer ald\u0131\u011f\u0131 2022 aktüel Ramazan imsakiyesi KONYA RAMAZAN \u0130MSAK\u0130YS\u0130 \u0130ÇN TIKLAYIN 2022 TERAV\u0130H NAMAZI SAAT KAÇTA,NE ZAMAN? 2022 Teravih namaz\u0131 1 Nisan da yats\u0131 namaz\u0131na müteakip olak tüm Türkiye de ve \u0130slam dünyas\u0131n\u0131n genelinde k\u0131l\u0131nacak. 2022 y\u0131l\u0131nda ilk teravih namaz\u0131 1 Nisan Cuma ak\u015fam\u0131 k\u0131l\u0131nacak. Teravih namazlar\u0131 yats\u0131 namaz\u0131 vaktinde k\u0131l\u0131n\u0131yor. Bunun için her il için oldupu gibi 2022 Ramazan ay\u0131 Konya teravih saatleri 1 Nisan 2022 - 1 May\u0131s 2022 tarihleri ile bu tarihler aras\u0131ndaki yats\u0131 namaz\u0131 saatleri ile ayn\u0131 olacak.