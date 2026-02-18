Konya İmsakiye 2026: Konya'da ilk iftar vakti ne zaman ve akşam ezanı saat kaçta okunuyor?
İslam alemi rahmet, bereket ve mağfiret ayı Ramazan'a kavuştu. 19 Şubat Perşembe sabaha karşı ilk sahur yapıldı. İmsak saati ile başlayan oruç vakti akşam ezanıyla sona erecek. Müslümanlar, ilk oruçlarını açmak için iftar sofralarında bir araya gelecek. Bu nedenle Konya ilk iftar saati araştırılıyor.''Konya'da iftar vakti ne zaman, ezan saat kaçta okunuyor?'' soruları yanıt arıyor. Konya İmsakiye 2026 yılı için yayımlandı. İşte, 29 günlük 2026 Konya sahur (imsak) ve iftar saatleri ile teravih vakitleri...
Konya İmsakiye 2026 Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlandı. Böylece 29 günlük Konya sahur vakti ve iftar saati ile teravih vakitleri belli oldu. Gündemde en çok araştırılan ''Sahur ne zaman?'', ''Sabah ve akşam ezanı kaçta okunuyor?'', ''ftar saat kaçta?'' soruları da yanıt buldu. Sahur, imsak saati ile sona ermiş olup ilk oruca niyetlenildi. Oruç ibadeti Konya iftar saati ile tamamlanacak. İlk iftar 19 Şubat Perşembe akşamı yapılacak. İşte 2026 Ramazan İmsakiyesi ile Konya iftar vakti ve sahur saati…
KONYA’DA İLK İFTAR SAATİ NE ZAMAN?
Diyanet Konya İmsakiyesine göre, ilk iftar 19 Şubat 2026 Perşembe akşamı 18.39'da yapılacak.
Yatsı ezanı saat 19.55’te okunacak. Yatsı namazının ardından teravih namazı kılınacak.
20 Şubat Cuma sahur için imsak vakti ise 06.06 olacak.
2026 Kadir Gecesi Ne Zaman?
Diyanet Dini Günler Takvimin’e göre 2026 yılında Kadir Gecesi 16 Mart 2026 tarihinde idrak edilecek.
2026 Ramazan Bayramı Ne Zaman?
Arefe Günü: 19 Mart 2026 Perşembe
Ramazan Bayramı 1. Gün: 20 Mart 2026 Cuma
Ramazan Bayramı 2. Gün: 21 Mart 2026 Cumartesi
Ramazan Bayramı 3. Gün: 22 Mart 2026 Pazar
KONYA İMSAKİYE 2026
Konya’nın iftar ve sahur vakitleri ilçelere göre farklılık gösterebilir. İlçenize özel namaz vakitlerini öğrenmek için "Konya İmsakiye 2026" bağlantısına tıklayarak ilçe tercihinizi belirleyebilirsiniz. Bu sayede Diyanet İşleri Başkanlığı verilerine dayalı güncel Konya Ramazan İmsakiyesi bilgilerine kolayca ulaşabilirsiniz.
Ahırlı, Akören, Akşehir, Altınekin, Beyşehir, Bozkır, Cihanbeyli, Çeltik, Çumra, Derbent, Derebucak, Doğanhisar, Emirgazi, Ereğli, Güneysınır, Hadim, Halkapınar, Hüyük, Ilgın, Kadınhanı, Karapınar, Karatay, Merkez, Kulu, Meram, Sarayönü, Selçuklu, Seydişehir, Taşkent, Tuzlukçu, Yalıhüyük ve Yunak.
Tüm Konya ilçelerinin de verilerine ulaşabilirsiniz.
Oruca Nasıl Niyet Edilir?
Ramazan orucu, belli günlerde tutulmak üzere adanan oruçlar ile nâfile oruçlar için niyet etme vakti, güneşin batması ile ertesi gün tepe noktasına gelmesi öncesine (10 dk.) kadarki süredir ancak imsaktan sonra yapılacak niyetin geçerli olması için bu vakitten itibaren bir şey yenilip içilmemiş, oruca aykırı bir iş yapılmamış olması gerekir. Aksi takdirde gündüz niyet caiz olmaz (Kâsânî, Bedâî', 2/85). Bu oruçlar için "yarınki orucu tutmaya" şeklinde mutlak niyet yeterlidir. Bununla birlikte geceden niyet edilmesi ve "yarınki Ramazan orucuna" şeklinde orucun belirlenmesi daha faziletlidir. Ramazan'ın her günü için ayrı niyet edilmesi gerekir (Mevsılî, el-İhtiyâr, 1/126-127).
Ezan Okunurken Su İçilir Mi?
Takvimlerde gösterilen "imsak", oruca başlama vaktini ifade eder. İmsak vakti aynı zamanda gecenin sona erdiği, yatsı namazı vaktinin çıkıp sabah namazı vaktinin girdiği andır. Ezan da imsak vaktinin başlaması ile okunmaktadır. Bu sebeple ezanın başlaması ile yemeyi içmeyi terk etmek gerekir. Ezan başladığı sırada ağızda bulunan lokmanın yutulmasında bir sakınca yoktur.
Teravih Namazı Farz Mı, Sünnet Mi?
Resûl-i Ekrem (s.a.s.) ashabıyla beraber cemaat hâlinde bu namazı kılmış, onların iştiyakını görünce farz olur endişesiyle cemaatle kılmayı terk ederek yalnız kılmaya devam etmiştir (Buhârî, Salâtü't-terâvîh, 1 [2012]; Müslim, Salâtü'l-müsâfirîn, 177-178 [761]). Yine Hz. Peygamber, "Kim inanarak ve sevabını Allah'tan bekleyerek Ramazan namazını (teravih) kılarsa, onun geçmiş günahları bağışlanır." (Buhârî, Salâtü't-terâvîh, 1 [2009]; Müslim, Salâtü'l-müsâfirîn, 173-175 [759-760]) buyurarak teravih namazına teşvik etmiştir. Bu bakımdan teravih namazı, erkek ve kadınlar için sünnet-i müekkededir.