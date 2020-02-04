'Bu nasıl baba' dedirten olay!

DHA

Konya merkezli 22 ilde, FETÖ'nün TSK'deki mensuplarına "mahrem imamlık" yaptığı öne sürülen 50 zanlı hakkında gözaltı kararı verildi.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, örgütün Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki üyelerine 'mahrem imamlık' yaptığı öne sürülen 50 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Şüphelilerin yakalanması için 22 ilde operasyon başlatıldı.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki örgüt mensuplarına 'mahrem imamlık' yaptığı öne sürülen 50 kişinin kimliği belirlendi. Ardından da şüpheliler için yakalama kararı çıkarıldı. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri bugün Konya merkezli 22 ilde eş zamanlı operasyon başlattı.

Operasyonların devam ettiği bildirildi.

İZMİR MERKEZLİ 5 İLDE FETÖ ESNAF VE İŞ YAPILANMASINA OPERASYON

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, aralarında esnaf ve iş insanlarının bulunduğu 54 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Şüphelilerin yakalanması için 5 ilde operasyon başlatıldı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın FETÖ/PDY'nin esnaf ve iş insanları yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında 54 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Bunun üzerine Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İzmir, İstanbul, Aydın, Kütahya ve Denizli'de şüphelilerin yakalanması için operasyon başlattı.

Şüpheliler hakkında aleyhlerinde ihbar, beyan, örgüte ait bankada hesap artışı, KHK ile kapatılan dernek ve sendika üyeliği gibi deliller bulunduğu belirtildi.

BALIKESİR'DE FETÖ'NÜN ADLİYE YAPILANMASINA OPERASYON

İHA'nın haberine göre, Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Balıkesir Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütülen soruşturmada FETÖ/PDY yapılanmasında terör örgütünün adliye yapılanmasına 11 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda adliye mahrem imamları ile irtibatları olan, icra müdür yardımcısı, infaz koruma memuru ve zabıt katibi ayrıca polis ve adliye mahrem İmamı olduğu değerlendirilen toplam 24 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. Operasyonun Balıkesir merkezli olarak yürütüldüğü İstanbul, İzmir, Ankara, Kahramanmaraş, Kilis, Gaziantep, Bursa, Bilecik, Osmaniye ve Çanakkale illerini kapsadığı öğrenildi.

TÜBİTAK YAPILANMASINA 21 GÖZALTI

FETÖ'nün TÜBİTAK'taki yapılanmasına yönelik soruşturmada ise, 8'i aktif çalışan 21 çalışan hakkında gözaltı kararı verildi.