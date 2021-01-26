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Konya merkezli 5 ilde eş zamanlı operasyon: Gözaltılar var

Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca, Fetullahçı Terör Örgütü'nün kriptolu haberleşme programı ByLock'u kullandığı belirlenen ve örgütle irtibatlı olduğu tespit edilen 17 şüpheliden 13'ü yakalandı

Konya merkezli 5 ilde FETÖ gözaltıları
HABERTURK.COM

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmalar kapsamında FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü üye ve yöneticilerinin kullandıkları kriptolu haberleşme aracı BYLOCK programını kullandıkları tespit edilen 14 şüpheli ile örgütle irtibatlı olduğu tespit edilen 3 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı.

Zafer Samancı'nın haberine göre, Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında Konya merkezli 5 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 13 kişi polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin, Konya İl Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğünde işlemleri devam ederken, diğer şüphelilerin ise hakkında arama, el koyma ve yakalama çalışmaları sürüyor.

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