Konya Ovası'nda tehlike çanları

Dün, 2025 yılındaki kuraklığa dikkat çekmiş ve uzmanların uyarılarını dile getirmiştim.

Kuraklıkla ilgili peş peşe uyarılar gelmeye de devam ediyor. Prof. Dr. Mustafa Öztürk’ten bu kez Konya havzasıyla ilgili ciddi bir uyarı geldi. Prof. Öztürk, Konya havzasındaki buharlaşmaya dikkat çekiyor:

* Konya kapalı havzasında göl, gölet ve barajlarda en büyük su kaybı buharlaşma ile gerçekleşmektedir.

* Yıllık ortalama, metrekareye 400 kilogram yağış düşerken, bu yıl sadece 80 kilogram civarında yağış düşmüş durumda.

* Türkiye'nin tahıl ambarı olarak bilinen Konya Ovası, kuraklık tehlikesiyle karşı karşıya.

* 2025 yılı kuraklık açısından kritik bir yıl olacak.

* Konya havzasında sürdürülebilir kuru tarım uygulamasına geçilmeli.

Fotoğraf: AA