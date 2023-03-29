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Konya Tramvay Hattı

Öncelikle Konya’da yaşıyorsanız Konya tramvay durakları hangileri biliyor olmalısınız. Özellikle günlük olarak işe ve okula gidenler yolculuk için tramvayı tercih edebiliyor. Saatlerinin belli olması ve aynı zamanda çok fazla lokasyondan geçiyor olması fazlasıyla önemli.

Konya tramvay hattı güzergahı için işte şu hatlardan bahsedeceğiz:

Hat 1: Alaaddin Selçuk Üniversitesi Duraklar

- Kampüs Tramvay Hareket Merkezi, Kayalar Cami İstasyonu, Bosna Hersek İstasyonu, Buzlukbaşı Köprüsü Durağı, Fırat Caddesi İstasyonu, Piri Reis Durağı, Sancak İstasyonu, Japon Parkı Tramvay Durağı, Yazır İstasyonu, MTA Durağı, Elmalı Hamdi İstasyonu, MEDAŞ Durağı, Otogar Tramvay Hareket Merkezi, Otogar Durağı, Erenkaya Caddesi Durağı, Binkonutlar İstasyonu, Eyüp Sultan, Birinci Organize Sanayi, Teknik Lise, Şehitler Cami, Aydınlık Evler, T23 Tramvay Durağı, Eski Sanayi, Kunduracılar, Kule Tramvay Durağı, Nalçacı, Belediye, Kültürpark, Zafer, Alaaddin, Tıp Fakültesi, Hukuk Fakültesi, Fen Edebiyat Fakültesi ve Mühendislik Fakültesi Durağı.

Konya tramvay durakları isimleri listesinden sonra bir diğer hattan da bahsedelim. Bir diğer hat da işte şu duraklardan geçiyor:

Hat 2: Adliye Alaaddin Tramvay Hattı Durakları

- Zafer, Alaaddin, Hükümet, Mevlana, Mevlana Kültür Merkezi, Fetih Caddesi, Spor ve Kongre Merkezi, Karşehir, Adliye.

Bu hattın durakları diğerine göre daha kısadır fakat yine de çok fazla sefer yapılır. Bu sayede de çok fazla kişinin rahatlıkla istedikleri yere gitmesini sağlıyor.

Konya Tramvay Durakları Arası Mesafe Ne Kadar?

Bu noktada merak edilen bir başka konu da Konya tramvay durakları arası mesafe kaç dakika sorusudur. Her durak arası mesafe aslında yoğunluğa göre değişiyor fakat ortalama 2-3 dakika sürüyor. Toplam mesafe ise 1 saate yakın.

Bütün bunlara ek olarak Konya oldukça büyük bir yüz ölçümüne sahip ve bu sebeple tramvay ulaşım konusunda ciddi bir fayda sağlıyor. Bu sebeple de Konyalılar, bu durumdan oldukça memnun.

Bunun yanı sıra Konya tramvay sefer saatleri hakkında da bilgi edinmek istiyor olabilirsiniz. Genelde sefer saatleri kolay kolay değişmiyor ve sabah 0600’da başlıyor, 24.00’a kadar devam ediyor.

Gece seferleri de eklenen tramvayda istediğiniz gibi yolculuk yapabilirsiniz.

Konya Tramvay Biletleri

Eğer Konya’da yaşıyorsanız bilet fiyatlarını biliyor olabilirsiniz. Peki oraya misafir olarak gideceksiniz ne yapmalısınız?

Konya’nın ulaşım kartları Elkart’tır. İşte ücret tarifeleri şu şekilde:

- İndirimli Elkart 1, 55 TL,

- Tam Elkart 2,10 TL

- Aylık sınırsız tam abonman Elkart 135 TL

Ayrıca ortalama 100 biniş için kullanabileceğiniz aylık sınırsız indirimli abonman Elkart da 90 TL olarak güncellendi. Aynı zamanda yeni karara göre temassız bankacılık kartları da kullanılabiliyor. Eğer kartlarla ulaşım araçlarını kullanmak isterseniz de 2.10 TL yolcu ücreti alınıyor.