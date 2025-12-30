Habertürk
        Haberler Spor Transfer Konyaspor, 4 oyuncuyu prensipte anlaşarak renklerine bağladı! - Futbol Haberleri

        Konyaspor, 4 oyuncuyu prensipte anlaşarak renklerine bağladı!

        Konyaspor, ara transfer dönemi için Galatasaray'da forma giyen Berkan Kutlu, Trabzonsporlu Arif Boşluk, Başakşehir'de forma giyen Deniz Türüç ve Norveç'in Viking takımında oynayan Sander Svendsen ile prensipte anlaşıp, renklerine bağladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.12.2025 - 14:40 Güncelleme: 30.12.2025 - 14:40
        Konyaspor'dan 4 transfer birden!
        Süper Lig'in 1'inci devresini 17 puanla 13'üncü sırada tamamlayan Konyaspor, 2 Ocak'ta başlayacak olan ara transfer dönemine hızlı başladı.

        Yeşil beyazlı ekip, orta saha oyuncusu Berkant Kutlu, defans oyuncusu Arif Boşluk, forvet Deniz Türüç ve Norveçli Sander Svendsen ile prensipte anlaştı.

        4 futbolcunun, ara transfer döneminin açılmasıyla birlikte resmi sözleşmeyi imzalaması bekleniyor.

