Konyaspor Başkanı: Fenerbahçe beraberliğe sevinir

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Tümosan Konyaspor'un başkanı Ömer Korkmaz, Fenerbahçe maçı ile ilgili iddialı açıklamalar yaptı.

Korkmaz, "İç sahada her maçı kazanmaya çıkan bir takımız, yıllardır bu durum bu şekilde geldi. Zaman zaman bazı sorunlar yaşayabiliyoruz. Ben hep Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş buraya gelirken 1 puanı hayal ederek gelmesi gerektiğini söylerim. Konyaspor böyle bir kulüp olmalı. Bugün hangi seviyedeyiz, dışarıdan nasıl görünüyoruz bilmiyorum ama ben olması gereken seviyeyi söylüyorum." ifadelerini kullandı.