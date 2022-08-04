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Konyaspor: 2 - BATE Borisov: 0 | MAÇ SONUCU

Temsilcimiz Konyaspor, UEFA Konferans Ligi ikinci eleme turu rövanş maçında Belarus ekibi BATE Borisov'u 2-0 yendi. İlk maçı da 3-0 kazanan yeşil beyazlılar, bir üst tura yükseldi. Galibiyeti getiren golleri; 37'de Rahmanovic ve 43'te Calvo kaydetti

Konyaspor: 2 - BATE Borisov: 0 | MAÇ SONUCU

Konyaspor, UEFA Konferans Ligi ikinci eleme turu rövanş maçında Belarus ekibi BATE Borisov'u konuk etti. İlk maçı 3-0 kazanan yeşil beyazlılar, ikinci karşılaşmadan da 2-0 galip ayrılarak adını bir üst tura yazdırdı.

Yeşil beyazlı ekibe galibiyeti getiren golleri; 37. dakikada Rahmanovic ve 43. dakikada Calvo kaydetti. Öte yandan Konyaspor'da Cikalleshi, 73. dakikada ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü.

Temsilcimiz 3. eleme turunda Lihtenştayn ekibi Vaduz ile karşılaşacak.

MAÇIN DAKİKALARI

11. dakikada Guilherme'nin sol kanattan ortasında kaleci Kudravets topu uzaklaştırdı.

12. dakikada Bytyqi'nin sol kanattan ortasında kale sahası içinde Cikalleshi topa dokunamadı.

15. dakikada Gromyko'nun ceza yayının sağ çaprazından sert şutunda, meşin yuvarlak üstten auta gitti.

18. dakikada Çekiçi'nin pasında Hadziahmetovic'in uzaktan sert şutunda, kaleci Kudravets güçlükle topu kornere çeldi.

21. dakikada sol kanattan çizgiye inen Bytyqi'nin ortasında Muric'in bekletmeden vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Kudravets'te kaldı.

29. dakikada Muric'in kaleye gönderdiği top, kaleci Kudravets'ten döndü. Altıpas üzerinde topla buluşan Çekiçi'nin vuruşunda, meşin yuvarlak üst direkten oyun alanına döndü.

37. dakikada Konyaspor öne geçti. Sağ taraftan ceza sahasına giren Muric'in içeriye gönderdiği topun kontrolünü sağlayan Rahmanovic'in dönerek vuruşunda, meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-0

43. dakikada yeşil-beyazlı ekip farkı 2'ye çıkardı. Hadziahmetovic'in sol köşe gönderinden kullandığı kornerde, Calvo'nun kafa vuruşunda top ağlarla buluştu: 2-0

Karşılaşmanın ilk yarısı, Konyaspor'un 2-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

66. dakikada Çekiçi'nin sağ kanattan pasına hareketlenen Muric'in ayak dışıyla ortasında Cebrail Karayel'in kafa vuruşunda, kaleci Kudravets direk dibinden topu kornere çeldi.

68. dakikada Muhammet Demir'in uzaktan sert şutunda, kaleci Kudravets gole izin vermedi.

72. dakikada Konyaspor sahada 10 kişi kaldı. Cikalleshi'nin rakibine müdahalesinin ardından hakem Novak Simovic, bu oyuncuya 2'nci sarı karttan kırmızı kart gösterdi.

Karşılaşma, Konyaspor'un 2-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

Stat: MEDAŞ Konya Büyükşehir

Hakemler: Novak Simovic, Nikola Djorovic, Milos Simovic (Sırbistan)

Arabam.com Konyaspor: Sehic, Cebrail Karayel, Adil Demirbağ, Calvo (Dk. 69 Kahraman Demirtaş), Guilherme (Dk. 46 Yasir Subaşı), Hadziahmetovic (Dk. 46 Pavicic), Muric, Çekiçi, Rahmanovic (Dk. 59 Muhammet Demir), Bytyqi (Dk. 59 Amilton), Cikalleshi

BATE Borisov: Kudravets, Nechaev (Dk. 46 Oreshkevich), Filipovic, Bordachev (Dk. 50 Bane), Malkevich, Dragun (Dk. 60 Sazonchik), Bacharou, Gromyko, Bessmertny, Milic (Dk. 60 Dostanic), Vasilevich (Dk. 65 Sotnikov)

Goller: Dk. 37 Rahmanovic, Dk. 43 Calvo (Konyaspor)

Kırmızı kart: Dk. 72 Cikalleshi (Konyaspor)

Sarı kart: Dk. 73 Çekiçi (Konyaspor)

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