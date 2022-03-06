ELVIR BALIC

Bu maçı gerçekten çok merak ediyordum. Çünkü Konyaspor gerçekten çok güçlü bir rakip. Galatasaray nasıl bir oyun sergileyecek diye merak ediyordum ama maalesef sıkıntılı geçti. Galatasaray 7. dakikada gol yedikten sonra tamamen dağıldı. Oyun disiplini yok. Mücadele yok. Pozisyon yok. Birçok pas hataları var. Bu kadar kötü bir Galatasaray hiç görmedim. İkinci yarı başlarken bir reaksiyon bekledim. Biraz daha baskılı ve oyuncu değişiklikleriyle birlikte biraz daha farklı bir oyun bekledim ama o da yok.