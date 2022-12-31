Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Basketbol STBL
ABONE OL

Konyaspor - Galatasaray Nef: 76-73 (MAÇ SONUCU)

Galatasaray Nef, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nin 13. haftasında konuk olduğu Konyaspor'a 76-73 yenildi.

Konyaspor - Galatasaray Nef: 76-73 (MAÇ SONUCU)
AA

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 13. haftasında AYOS Konyaspor Basketbol, evinde Galatasaray Nef'i 76-73 mağlup etti.

Ev sahibi ekip, ilk çeyrekteki televizyon molasına kadar hem boyalı alan hem de çizginin gerisinde isabet bulmakta zorluk çekti. İlk çeyreği Morgan 12 sayı ile tamamladı. Sarı-kırmızılılar ise 5 farklı oyuncudan üçlük isabeti buldu. İlk çeyrek Galatasaray'ın 23-19 üstünlüğü ile bitti.

İkinci çeyrekte de etkili oyununu sürdüren konuk ekip, ilk yarıyı 42-36 önde bitirdi.

Üçüncü periyotta pota altında etkili olmaya çalışan ev sahibi ekibin farkı azaltma çabaları karşılık buldu ve Konyaspor periyodu 2 sayı farkla 51-53 geride tamamladı.

Her iki takımın da basketler bulduğu dördüncü periyodun sonlarına yeşil-beyazlılar 72-69 önde girdi. Kalan bölümde üstünlüğünü koruyan AYOS Konyaspor Basketbol, müsabakadan 76-73 galip ayrıldı.

Bu sonuçla AYOS Konyaspor 5'inci galibiyetini elde ederken, Galatasaray Nef 6'ıncı yenilgisini yaşadı.

Salon: Selçuklu Belediyesi

Hakemler: Can Mavisu, Seher Ayşe Nur Yazıcıoğlu, Çağlar Özkan

AYOS Konyaspor Basketbol: Perez 14, Erkin Şenel 3, Badzim 6, Morgan 26, Eddie 14, Sulaimon 11, Sinan Sağlam 2, Ramazan Tekin, Murat Göktaş, Mert Gizir

Galatasaray Nef: Bost 6, Sadık Kabaca 7, Mahir Ağva 4, Ennis 8, Göksenin Köksal 6, McGee 23, Emre Sonsırma 3, Caloiaro 12, Floyd 3, Muhaymin Mustafa 1

1. Periyot: 19-23

Devre: 36-42

3. Periyot: 51-53

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Ronaldo zirveye yerleşti! İşte en fazla kazanan sporcular
FUTBOL İşte en fazla kazanan sporcular!
Victor Wembanyama: NBA, benim için birkaç kuralı değiştirmeyi düşünüyor
BASKETBOL Wembanyama'dan flaş sözler!
2022 yılında spor dünyasında neler yaşandı? Şampiyonluklar, ilkler, ölümler ve unutulamayan anlar...
FUTBOL Sporda 2022 yılı böyle geçti!
EuroLeague'de haftanın MVP'si belli oldu!
BASKETBOL EuroLeague'de haftanın MVP'si belli oldu!
LeBron James 38. yaş gününde 47 sayı attı
BASKETBOL LeBron James 38. yaş gününde 47 sayı attı
Fenerbahçe Beko'da kötü gidişat sürüyor
BASKETBOL Fenerbahçe Beko'da kötü gidişat sürüyor
Beşiktaş Emlakjet'te Milicic dönemi
BASKETBOL Beşiktaş Emlakjet'te Milicic dönemi
Fenerbahçe Alagöz Holding: 100 - OGM Ormanspor: 72 | MAÇ SONUCU
BASKETBOL Fenerbahçe'den deplasmanda 100 sayı
NBA'de Pistons-Magic maçındaki olaylar nedeniyle 11 oyuncuya ceza verildi
BASKETBOL Olayların faturası ağır oldu!
Beşiktaş'ta başantrenör Ahmet Kandemir ile yollar ayrıldı
BASKETBOL Kandemir gitti Milicic geldi

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.