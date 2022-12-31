Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 13. haftasında AYOS Konyaspor Basketbol, evinde Galatasaray Nef'i 76-73 mağlup etti.

Ev sahibi ekip, ilk çeyrekteki televizyon molasına kadar hem boyalı alan hem de çizginin gerisinde isabet bulmakta zorluk çekti. İlk çeyreği Morgan 12 sayı ile tamamladı. Sarı-kırmızılılar ise 5 farklı oyuncudan üçlük isabeti buldu. İlk çeyrek Galatasaray'ın 23-19 üstünlüğü ile bitti.

İkinci çeyrekte de etkili oyununu sürdüren konuk ekip, ilk yarıyı 42-36 önde bitirdi.

Üçüncü periyotta pota altında etkili olmaya çalışan ev sahibi ekibin farkı azaltma çabaları karşılık buldu ve Konyaspor periyodu 2 sayı farkla 51-53 geride tamamladı.

Her iki takımın da basketler bulduğu dördüncü periyodun sonlarına yeşil-beyazlılar 72-69 önde girdi. Kalan bölümde üstünlüğünü koruyan AYOS Konyaspor Basketbol, müsabakadan 76-73 galip ayrıldı.

Bu sonuçla AYOS Konyaspor 5'inci galibiyetini elde ederken, Galatasaray Nef 6'ıncı yenilgisini yaşadı.