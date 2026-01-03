Habertürk
        Konyaspor, Norveçli oyuncuyu açıkladı - Tümosan Konyaspor Haberleri

        Konyaspor, Norveçli oyuncuyu açıkladı

        Trendyol Süper Lig ekiplerinden TÜMOSAN Konyaspor, 28 yaşındaki Sander Svendsen ile 1,5 yıllık anlaşma sağladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.01.2026 - 21:19 Güncelleme: 03.01.2026 - 21:19
        Konyaspor, Norveçli oyuncuyu açıkladı!
        TÜMOSAN Konyaspor, 28 yaşındaki Norveçli oyuncu Sander Svendsen'i renklerine bağladı.

        Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre takımın Antalya'da kamp yaptığı otelde gerçekleştirilen imza töreninde, Futbol Şube Sorumlusu Yusuf Küçükbakırcı hazır bulundu.

        Molde altyapısında yetişen ve sırasıyla Hambarby, Odese BK, Bran, Odd, Viking takımlarında forma giyen Svendsen ile 1,5 yıllık sözleşme imzalandı.

        Orta saha ve on numara mevkisinde oynayan Svendsen, takımda 32 numaralı formayı giyecek.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Mahalleye çığ düştü: 1 kişi kayıp, 22 ev boşaltıldı

        Van'ın Çatak ilçesinde çığ düşmesi sonucu bir kişinin kayıp olduğu bildirilirken, 22 ev ise boşaltıldı.

