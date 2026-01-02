Konyaspor prensip anlaşmasına vardı: Berkan Kutlu
Galatasaray'da forma şansı bulamadığı için ayrılmak istediği bilinen Berkan Kutlu, Konyaspor ile prensip anlaşmasına vardı. 27 yaşındaki futbolcu, yeşil-beyazlılarla 1.5 yıllık sözleşme imzalayacak.
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Tümosan Konyaspor, orta saha takviyesinde mutlu sona ulaştı.
Yeşil-beyazlı kulüp, Galatasaray'da forma şansı bulmakta zorlanan Berkan Kutlu ile prensip anlaşmasına vardı.
YILLIK 1.2 MİLYON EURO KAZANACAK
27 yaşındaki futbolcu yeni takımıyla 1.5 yıllık sözleşme imzalayacak ve yıllık 1.2 milyon Euro net ücret kazanacak.
Galatasaray kariyerinde 159 maça çıkan, 3 gol ve 8 asist üreten Berkan Kutlu’nun güncel piyasa değeri 2.5 milyon Euro olarak gösteriliyor.