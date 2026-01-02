Habertürk
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Tümosan Konyaspor Konyaspor prensip anlaşmasına vardı: Berkan Kutlu - Tümosan Konyaspor Haberleri

        Konyaspor prensip anlaşmasına vardı: Berkan Kutlu

        Galatasaray'da forma şansı bulamadığı için ayrılmak istediği bilinen Berkan Kutlu, Konyaspor ile prensip anlaşmasına vardı. 27 yaşındaki futbolcu, yeşil-beyazlılarla 1.5 yıllık sözleşme imzalayacak.

        Giriş: 02.01.2026 - 19:21 Güncelleme: 02.01.2026 - 19:51
        Yeni takımıyla anlaşmaya vardı!
        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Tümosan Konyaspor, orta saha takviyesinde mutlu sona ulaştı.

        Yeşil-beyazlı kulüp, Galatasaray'da forma şansı bulmakta zorlanan Berkan Kutlu ile prensip anlaşmasına vardı.

        YILLIK 1.2 MİLYON EURO KAZANACAK

        27 yaşındaki futbolcu yeni takımıyla 1.5 yıllık sözleşme imzalayacak ve yıllık 1.2 milyon Euro net ücret kazanacak.

        Galatasaray kariyerinde 159 maça çıkan, 3 gol ve 8 asist üreten Berkan Kutlu’nun güncel piyasa değeri 2.5 milyon Euro olarak gösteriliyor.

