Şampiyonluk mücadelesi veren Demir Grup Sivasspor, Süper Lig'in 28. haftasında İttifak Holding Konyaspor ile karşılaşıyor. Ligde 52 puanla 3. sırada bulunan Sivasspor'un rakibi Konyaspor'un 26 puanı var.

KONYASPOR: 2 - SİVASSPOR: 1

37' Skubic, 45' Milosevic / 31' Kone

(İlk yarı sonucu)

STAT: Konya BŞB

HAKEM: Halil Umut Meler

SAAT: 21.00

YAYIN: beIN Sports 2

KONYASPOR: Serkan Kırıntılı, Guilherme, Anicic, Uğur Demirok, Skubic, Jonsson, Ömer Ali, Milosevic, Hadziahmetovic, Shengelia, Rijad Bajic

TEKNİK DİREKTÖR: Bülent Korkmaz

SİVASSPOR: Samassa, Uğur Çiftçi, Appindangoye, Fatih Aksoy, Ziya Erdal, Goiano, Caner Osmanpaşa, Erdoğan Yeşilyurt, Yasin Öztekin, Claudemir, Kone

TEKNİK DİREKTÖR: Rıza Çalımbay

Sivas ekibinde 3 oyuncu ise Konyaspor maçı öncesi sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Aaron Appindangoye, Mamadou Samassa ve Caner Osmanpaşa, Konyaspor maçında sarı kart görmeleri halinde ligin 29. haftasındaki Hes Kablo Kayserispor karşılaşmasında cezalı duruma düşecek.

22. RANDEVU

Geride kalan 21 Süper Lig karşılaşmasında Sivasspor 7 kez galibiyet elde ederken, Konyaspor ise 7 kez galibiyetle ayrıldı. 7 karşılaşma da beraberlikle sona erdi. Bu maçlarda Yiğidolar rakip fileleri 19 kez havalandırırken kalesinde ise 23 gole engel olamadı. İki takım arasındaki en farklı maçlar ise 2007-2008 sezonunun ilk yarısında oynanan karşılaşmayı Sivasspor 3-0 kazanırken, 2013-2014 sezonunun ikinci yarısında aynı skorla Konyaspor kazanmıştı.