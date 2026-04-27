Konyaspor- Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Trendyol Süper Lig 31. hafta
Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Trabzonspor, Konyaspor deplasmanına konuk oluyor. Lig'de Galatasaray'ın Fenerbahçe'yi 3-0 mağlüp etmesiyle sarı lacivertliler 67 puanda kaldı. 65 puanlı üçüncü Trabzon ise zorlu Konya deplasmanında kazanarak ligi ikinci sırada bitirmenin hesaplarını yapıyor. Peki, Konyaspor- Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Konyaspor- Trabzonspor maçı 27 Nisan Pazartesi (bu akşam) 20.00'de oynanacak.
Konya Büyükşehir Styadyumu'nda oynanacak zorlu karşılaşma beIN Sports 1'den canlı yayınlanacak.
KONYASPOR MUHTEMEL 11
Deniz, Uğurcan, Nagalo, Adil, Berkan, Melih, Jevtovic, Deniz, Gonçalves, Olaigbe, Kramer
TRABZONSPOR MUHTEMEL 11
Onana, Pina, Nwaiwu, Lovik, Mustafa, Folcarelli, Oulai, Zubkov, Muçi, Augusto, Onuachu
50. RANDEVU!
Trabzonspor ile TÜMOSAN Konyaspor, bu akşam Konya'da yapacakları maçla Trendyol Süper Lig'de 50. kez karşı karşıya gelecek.
İki takım arasında geride kalan 49 lig maçında Karadeniz temsilcisinin galibiyetlerde 25-12 üstünlüğü bulunuyor. Rekabetteki 12 müsabakada ise taraflar sahadan beraberlikle ayrıldı.
Trabzonspor, söz konusu maçlarda 80 kez rakip fileleri havalandırdı, kalesinde 58 gol gördü.
TRABZONSPOR DEPLASMANDA, KONYASPOR EVİNDE KAYBETMİYOR
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in ikinci yarısında deplasmanda oynadığı maçları kaybetmezken, Konyaspor ise evinde oynadığı son 9 maçta mağlup olmadı.
Süper Lig'in 31. haftasında Konyaspor ile Trabzonspor arasında oynanacak olan zorlu karşılaşmada iki takımın verileri dikkat çekiyor. Bordomavililer, ligin ikinci yarısında deplasmanda oynadığı maçlarda mağlup olmazken, ev sahibi Konyaspor ise sahasında oynadığı son 9 maçta yenilmedi.