Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Konyaspor- Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Trendyol Süper Lig 31. hafta

        Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Trabzonspor, Konyaspor deplasmanına konuk oluyor. Lig'de Galatasaray'ın Fenerbahçe'yi 3-0 mağlüp etmesiyle sarı lacivertliler 67 puanda kaldı. 65 puanlı üçüncü Trabzon ise zorlu Konya deplasmanında kazanarak ligi ikinci sırada bitirmenin hesaplarını yapıyor. Peki, Konyaspor- Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

        Kaynak
        Habertürk
        27 Nisan 2026 - 13:36
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Konyaspor- Trabzonspor maçı ne zaman sorusu, Süper Lig’de haftanın en dikkat çeken karşılaşmalarından biri olarak araştırılıyor. Konyaspor ile Trabzonspor arasında oynanacak mücadeleye dair maç tarihi, saat bilgisi ve yayın detayları merak edilirken, taraftarlar karşılaşmanın ne zaman oynanacağını öğrenmek için güncel bilgileri takip ediyor. İşte detaylar

        2

        KONYASPOR- TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN VE HANGİ KANALDA?

        Konyaspor- Trabzonspor maçı 27 Nisan Pazartesi (bu akşam) 20.00'de oynanacak.

        Konya Büyükşehir Styadyumu'nda oynanacak zorlu karşılaşma beIN Sports 1'den canlı yayınlanacak.

        3

        KONYASPOR MUHTEMEL 11

        Deniz, Uğurcan, Nagalo, Adil, Berkan, Melih, Jevtovic, Deniz, Gonçalves, Olaigbe, Kramer

        4

        TRABZONSPOR MUHTEMEL 11

        Onana, Pina, Nwaiwu, Lovik, Mustafa, Folcarelli, Oulai, Zubkov, Muçi, Augusto, Onuachu

        5

        50. RANDEVU!

        Trabzonspor ile TÜMOSAN Konyaspor, bu akşam Konya'da yapacakları maçla Trendyol Süper Lig'de 50. kez karşı karşıya gelecek.

        İki takım arasında geride kalan 49 lig maçında Karadeniz temsilcisinin galibiyetlerde 25-12 üstünlüğü bulunuyor. Rekabetteki 12 müsabakada ise taraflar sahadan beraberlikle ayrıldı.

        Trabzonspor, söz konusu maçlarda 80 kez rakip fileleri havalandırdı, kalesinde 58 gol gördü.

        6

        TRABZONSPOR DEPLASMANDA, KONYASPOR EVİNDE KAYBETMİYOR

        Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in ikinci yarısında deplasmanda oynadığı maçları kaybetmezken, Konyaspor ise evinde oynadığı son 9 maçta mağlup olmadı.

        Süper Lig'in 31. haftasında Konyaspor ile Trabzonspor arasında oynanacak olan zorlu karşılaşmada iki takımın verileri dikkat çekiyor. Bordomavililer, ligin ikinci yarısında deplasmanda oynadığı maçlarda mağlup olmazken, ev sahibi Konyaspor ise sahasında oynadığı son 9 maçta yenilmedi.

        Haberi Hazırlayan: Yusuf Yıldız
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
