        Konyaspor U-19 takımı kaza yaptı | Son dakika haberleri

        Konyaspor U-19 takımı kaza yaptı

        Konyaspor U-19 futbol takımını taşıyan otobüs kaza yaptı. Olayda 3 kişi yaralandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.01.2026 - 16:00 Güncelleme: 30.01.2026 - 16:01
        Konyaspor U-19 takımı kaza yaptı
        Konyaspor U-19 futbol takımını taşıyan otobüs TEM Otoyolu'nda kaza yaptı.

        DHA'nın haberine göre kaza, saat 15.09 sıralarında TEM Otoyolu Akşemsettin Mahallesi'nde meydana geldi.

        Edinilen bilgiye göre; Konyaspor U-19 futbol takımını taşıyan kulüp otobüsü Samandıra Kavşağı'nda kamyona arkadan çarptı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri otobüste sıkışan şoförü kurtarmak için çalışma başlattı.

        Otobüs şoförü ve 2 futbolcunun yaralandığı kazada TEM Otoyolu'nda 2 şerit trafiğe kapatıldı. Ekiplerin çalışması sürüyor.

        Fotoğraflar: AA

        Eşi ile 2 kızını heyelan faciasında kaybeden anne, keşifte gözyaşı döktü: Hayatımı mahvettiler

        SAMSUN'da akaryakıt istasyonunun oto yıkama bölümünde otomobil yıkarken oluşan heyecan sonucu kopan kaya ve toprak parçalarının altında kalan Adem Kaya (35) ile kızları Açelya Mina (5) ve Alya Kaya'nın (7) ölümü, eşi Çiğdem Kaya'nın (31) yaralanmasına ilişkin 1'inci Tüketici Mahkemesi'ne açılan tazm...
