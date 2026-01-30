Konyaspor U-19 takımı kaza yaptı
Konyaspor U-19 futbol takımını taşıyan otobüs kaza yaptı. Olayda 3 kişi yaralandı
Konyaspor U-19 futbol takımını taşıyan otobüs TEM Otoyolu'nda kaza yaptı.
DHA'nın haberine göre kaza, saat 15.09 sıralarında TEM Otoyolu Akşemsettin Mahallesi'nde meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre; Konyaspor U-19 futbol takımını taşıyan kulüp otobüsü Samandıra Kavşağı'nda kamyona arkadan çarptı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri otobüste sıkışan şoförü kurtarmak için çalışma başlattı.
Otobüs şoförü ve 2 futbolcunun yaralandığı kazada TEM Otoyolu'nda 2 şerit trafiğe kapatıldı. Ekiplerin çalışması sürüyor.
Fotoğraflar: AA